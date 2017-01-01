народне видання:
ми пишемо про людей з народу
Христя Венгринюк: «Щастя – це коло, яке не має ні початку, ні кінця»
Христя Венгринюк – героїня Щастя на НародUA. "Я прагну шукати маленького щастя, яке м...
Юля Венчур: «Щастя – це окрилений стан душі»
Юля Венчур – героїня Щастя на НародUA. "Якщо людина вирішує бути щасливою, то їй не з...
Тетяна Педан: «Щастя – це наповненість любов'ю»
Тетяна Педан – героїня Щастя на НародUA. "Щастя — в пізнанні життя і світу, в відчутт...
Віоліна Ситнік: «Щастя повсюди і повсякчас»
Віоліна Ситнік – героїня Щастя на НародUA. "Щастя – це коли біля кожного пунктику у w...
Владислав Бочаров займається програмуванням і хоче досягти чогось в сфері штучного інтелекту
Владислав Бочаров - герой рубрики «Людина». «Якби я був на місці себе перед всту...
Лілія Войтків у дитинстві закохувалась у гарних порядних хлопчиків
Лілія Войтків – героїня рубрики «Людина». «Мені пощастило. Дуже пощастило. У мен...
Тетяна Стадник – волонтер, географ, грає на гітарі й акордеоні
Тетяна Стадник – одна з тих людей, хто отримує задоволення від щастя інших: почи...
Вікторія Крижанівська: «Я люблю... любити!»
Вікторія Крижанівська – героїня рубрики «Людина». «Якщо хочеш жити – живи, тобто...
Катерина Залужна: «Щастя – лише всередині нас»
Катерина Залужна – героїня Щастя на НародUA. "Наше щастя - це наш стан, наш настрій, ...
Маріанна Задорожна: «Щастя – це двері»
Маріанна Задорожна – героїня Щастя на НародUA. "Падіння – теж політ. Короткий, але не менш...
Ірина Карпа: "Щастя - це дорога, а не пункт призначення!"
Ірина Карпа - героїня Щастя на НародUA. "Часто ми женемося за якимись ілюзорними потребами...
Любко Дереш: «Щастя — це глибокі стосунки з людьми»
Наш герой, який ділиться з людьми своїм щастям - відомий письменник Любко Дереш. Для нього...
Любко Дереш розповів про свій досвід вмирання
Любко Дереш розповів про спокусу кинути виклик Богові або ж поєднатися з Ним, а також про ...
Ірена Карпа: «Відкиньте все і починайте з мрії»
Ірена Карпа закликала не розбазарювати енергію у соціальних мережах, зізналася, як знімає ...
Анна Сенік творить український автентичний фотостиль
Анна Сенік відома своїми «етнічними» фотосесіями. І не тільки. Вона почала фотографувати в...
Сергій Сітько відкрив природу життя і час від часу «зависає між небом та землею»
Професор, доктор фізико-математичних наук Сергій Сітько – вчений, достатньо відомий у світ...
«Смерть їй личить» від «Кіно на двох»: ліричний Вілліс, жіноча душа, гра в смерть і вічність
"Кіно на двох" від НародUA представляє кінорецензію на фільм відомого, оскароносного ...
«Шалений Макс: Дорога гніву» - постапокаліптична свобода з присмаком бензину
"Кіно на двох" від НародUA представляє нову кінорецензію. Цього разу ми відкрива...
«Жах перед Різдвом» - оригінальний мюзикл, де тіні граються зі світлом
«Кіно на двох» продовжує експериментувати й насолоджуватися магічним світом кіно. Цьо...
«Кіно на двох» представляє «Легенду про піаніста»: океан музики і медитації
«Легенда про піаніста» або «1900» - картина, котра потрапила у фокус "Кіно на двох" н...
Японська мудрість. 35 «правил» мудрої людини
Публікуємо основні життєві принципи з японської мудрості. Це, так би мовити, японські...
Притча про стосунки
Ця притча - про взаємини між людьми, про повагу і вміння знайти спільну мову. ...
Вчені з'ясували, де живуть найщасливіші діти
Дослідники визначили, в яких країнах живуть найщасливіші і найбільш нещасливі діти. Б...
Дослідники визначили місце України в світовому рейтингу щастя
Асоціація незалежних дослідницьких агентств Gallup International/WIN визначила рівень...
"Кіно на двох" представляє "Догвілль" - театральний кіноексперимент зі світлом і темрявою
НародUA на межі 2015-го і 2016-го років дарує собі й усім любителям кіно новорічний п...
«Легенда Г’ю Гласса» - коктейль з краси й крові
Цього разу в центрі нашого кіновсесвіту - «Легенда Г’ю Гласса» (The Revenant). Картин...
"Кіно на двох" представляє фільм "Коханий з майбутнього": британський дух і любов
"Кіно на двох" від НародUA дарує шанувальникам кінематографу інтерактивну кіноре...
«Гра на пониження»: глобальна змова і новий вимір коміків
"Кіно на двох" продовжує тішити кіноманів і експериментувати з жанрами-темами. Наша к...
5 мов любові: секрет тривалих і міцних відносин
Ця стаття Чентела Гербера - про мови любові, які є запорукою довготривалих щасливих с...
14 кроків, щоб створити найкращі стосунки нашого життя
Продовжуючи наш шлях до щастя, подаємо чергову статтю про стосунки і те, як зробити ї...
10 видів «токсичних» стосунків, яких духовно сильні люди уникають
Зруйновані стосунки ранять, але відпустити «токсичні» відносини - це насправді з...
10 болісно очевидних істин, які всі забувають надто швидко
Правда не перестає існувати, якщо вона ігнорується. Ми можемо почути щось сто разів і...