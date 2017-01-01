Щастя це

Щастя - це ділитися світлом, любити. Поділіться зі світом своїм ЩАСТЯМ. Ставайте нашими героями і партнерами.

 

Зробіть світ щасливішим! Поділіться своїм щастям!

Ольга Сищук: «Щастя у достатності»

Ольга Сищук – героїня Щастя на НародUA. "Причин для щастя можна знайти з сотню на день, щоправда тут треба хотіти", – розповідає вона. ...

Лариса Ясінська займається рукоділлям, любить переробляти старі речі

Лариса Ясінська – героїня  рубрики «Людина». «Найбільше люблю переробляти старі речі, давати їм нове життя, тоді здається ніби не просто торкаєшся історії, але й стаєш частиною її», – розповідає вона. ...

Христя Венгринюк: «Щастя – це коло, яке не має ні початку, ні кінця»

Христя Венгринюк – героїня Щастя на НародUA. "Я прагну шукати маленького щастя, яке м...

Юля Венчур: «Щастя – це окрилений стан душі»

Юля Венчур – героїня Щастя на НародUA. "Якщо людина вирішує бути щасливою, то їй не з...

Тетяна Педан: «Щастя – це наповненість любов'ю»

Тетяна Педан – героїня Щастя на НародUA. "Щастя — в пізнанні життя і світу, в відчутт...

Віоліна Ситнік: «Щастя повсюди і повсякчас»

Віоліна Ситнік – героїня Щастя на НародUA. "Щастя – це коли біля кожного пунктику у w...

Владислав Бочаров займається програмуванням і хоче досягти чогось в сфері штучного інтелекту

Владислав Бочаров - герой рубрики «Людина». «Якби я був на місці себе перед всту...

Лілія Войтків у дитинстві закохувалась у гарних порядних хлопчиків

Лілія Войтків – героїня рубрики «Людина». «Мені пощастило. Дуже пощастило. У мен...

Тетяна Стадник – волонтер, географ, грає на гітарі й акордеоні

Тетяна Стадник – одна з тих людей, хто отримує задоволення від щастя інших: почи...

Вікторія Крижанівська: «Я люблю... любити!»

Вікторія Крижанівська – героїня рубрики «Людина». «Якщо хочеш жити – живи, тобто...

Катерина Залужна: «Щастя – лише всередині нас»

Катерина Залужна – героїня Щастя на НародUA. "Наше щастя - це наш стан, наш настрій, ...

Маріанна Задорожна: «Щастя – це двері»

Маріанна Задорожна – героїня Щастя на НародUA. "Падіння – теж політ. Короткий, але не менш...

Ірина Карпа: "Щастя - це дорога, а не пункт призначення!"

Ірина Карпа - героїня Щастя на НародUA. "Часто ми женемося за якимись ілюзорними потребами...

Любко Дереш: «Щастя — це глибокі стосунки з людьми»

Наш герой, який ділиться з людьми своїм щастям - відомий письменник Любко Дереш. Для нього...

Любко Дереш розповів про свій досвід вмирання

Любко Дереш розповів про спокусу кинути виклик Богові або ж поєднатися з Ним, а також про ...

Ірена Карпа: «Відкиньте все і починайте з мрії»

Ірена Карпа закликала не розбазарювати енергію у соціальних мережах, зізналася, як знімає ...

Анна Сенік творить український автентичний фотостиль

Анна Сенік відома своїми «етнічними» фотосесіями. І не тільки. Вона почала фотографувати в...

Сергій Сітько відкрив природу життя і час від часу «зависає між небом та землею»

Професор, доктор фізико-математичних наук Сергій Сітько – вчений, достатньо відомий у світ...

«Тепер я йду у дику далечінь»: кінорецензія на фільм-дорогу

«Кіно на двох» представляє кінорецензію на фільм «Тепер я йду у дику далечінь». Українська назва картини Шона Пенна «Into the Wild» натякає на незвичність і містерійність стрічки. «Дика далечінь» – фільм-дорога, фільм-загадка. Тож насолоджуйтеся кіно разом із НародUA. ...

Притча про тактику й ефективність праці

НародUA продовжує публікувати цікаві притчі, в яких сконцентрована мудрість різних народів. Цього разу пропонуємо притчу про тактику і ефективність праці. ...

«Смерть їй личить» від «Кіно на двох»: ліричний Вілліс, жіноча душа, гра в смерть і вічність

"Кіно на двох" від НародUA представляє кінорецензію на фільм відомого, оскароносного ...

«Шалений Макс: Дорога гніву» - постапокаліптична свобода з присмаком бензину

"Кіно на двох" від НародUA представляє нову кінорецензію. Цього разу ми відкрива...

«Жах перед Різдвом» - оригінальний мюзикл, де тіні граються зі світлом

«Кіно на двох» продовжує експериментувати й насолоджуватися магічним світом кіно. Цьо...

«Кіно на двох» представляє «Легенду про піаніста»: океан музики і медитації

«Легенда про піаніста» або «1900» - картина, котра потрапила у фокус "Кіно на двох" н...

Японська мудрість. 35 «правил» мудрої людини

Публікуємо основні життєві принципи з японської мудрості. Це, так би мовити, японські...

Притча про стосунки

Ця притча - про взаємини між людьми, про повагу і вміння знайти спільну мову. ...

Вчені з'ясували, де живуть найщасливіші діти

Дослідники визначили, в яких країнах живуть найщасливіші і найбільш нещасливі діти. Б...

Дослідники визначили місце України в світовому рейтингу щастя

Асоціація незалежних дослідницьких агентств Gallup International/WIN визначила рівень...

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