Поки писала, понадкушувала одну. Пухкі, повітряні, але як на мене, замало цукру, вони ледь-ледь солодкі...

У 95 мл теплого молока розчинити 17 г свіжих дріжджів, 50 г цукру, щіпку солі, пакетик ванільного цукру, перемішати. Додати до суміші 3 яйця, 125 г вершкового масла, всипати 300 г борошна. Тісто вийде густе та липке. Поставити в тепло на годинку.

Додати в тісто 100 г промитих родзинок, перемішати, викласти його у форму і лишити ще на годинку.

Змастити білком та пекти в нагрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.

Смачного!

P.S. Ось і мої щойно з печі. Пекла подвійну порцію - вийшло три формочки по 300 г. Форми тістом заповнювала наполовину. Поки писала, понадкушувала одну. Пухкі, повітряні, але як на мене, замало цукру, вони ледь-ледь солодкі... Вдалих пасочок!