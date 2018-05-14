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14 Трав 2018

Ідеальні сирники без борошна

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Ідеальні сирники без борошна

Готувала їх вже разів із 25, не менше, дуже подобаються. Від подвійної порції не лишається і сліду.

600 г сиру перемішати з 6 столовими ложками манки, додати щіпку солі та ваніліну, цукор за смаком (1-6 столових ложок). Сформувати сирники, обваляти у борошні. Смажити в розігрітій олії з двох боків.

Смачного!

P.S. Це найсмачніші сирники, які мені доводилося готувати! Смачні, не "забиті" борошном, і дуже сирні! Готувала їх вже разів з 25, не менше, дуже подобаються. Від подвійної порції не лишається і сліду. Нам смакують уже холодними зі сметаною. Цукру додаю 5 столових ложок на 600 г сиру, для паніровки використовую кукурудзяне борошно.

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