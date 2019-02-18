Володимир Верста: "Щастя – йти за мрією і надихати своєю творчістю"

"Щастя – це миттєвість, яку потрібно зловити й насолодитись нею сповна", – розповідає Володимир Верста – герой рубрики Щастя на НародUA.

Люблю відкривати світ, його цікавинки й таємниці

Я Володимир, родом із села Целіїв, що на Тернопільщині, мені двадцять чотири. Маю сміливість називати себе письменником. Живу літературою, пишу вірші й прозу. Цього року, 2019-го, вийшла моя дебютна збірка поезій під назвою «Кінцугі». Тематично мої вірші різняться, але перевагу віддаю ліриці любовній, пейзажній і філософській. Окрім літератури, практикую спорт і танці.

Люблю відкривати світ, його цікавинки й таємниці – зараз роблю це в подорожах реальних, географічних, і фентезійних книжкових.

Краще про мене розкаже мій вірш:

Зоряний художник

Не знайдеш! Ні! Мене у цьому світі

Давно уже немає, тільки тінь

Обривисто блукає на зеніті

Поміж далеко сяйних мерехтінь.

Я там, де вітер обіймає віти,

Де хвилі відбивають моря синь,

Там я малюю зоряні графіті,

Пізніше бачиш ти це уві сні…

Знайди мене! О ні! Не серед лану

І в горах не шукай, та у лісах

Між хвилями широкого лиману

І не віднайдеш там, де лине птах.

Я тут! Дивись! У серці! Не омана!

А вже тепер і на твоїх вустах.

Що таке щастя?

Щастя – це здоров’я рідних, це вірні друзі, які підтримують і надихають. Та передусім щастя – це миттєвість, яку потрібно зловити й насолодитись нею сповна. Сучасний світ так функціонує, що всі постійно кудись поспішають і, досягнувши одну ціль, одразу ж знаходять іншу, не встигаючи за цим побачити те, що навколо. Миті щастя втрачаються у швидкій зміні декорацій, і люди не здатні виловити їх, зупинити час і зосередитись на цьому унікальному переживанні повноти моменту. Як поет, я маю вміння й інструменти, якими зупиняю час – через поезію. Саме у віршах я показую людям те, на що вони не завжди звертають увагу в повсякденні, і нагадую про базову людську властивість і необхідність – мріяти.

Щастя для мене – це йти за мрією і надихати своєю творчістю інших людей.