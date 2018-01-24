Вікторія Віадук: "Щастя – відчувати й бути вільною"

"Відчувати, що ти є, що у тебе під ногами та земля вертиться, і ти достатня, і ти потрібна світу - от тоді приходить щастя могти дарувати, давати, ділитись", – розповідає Вікторія Віадук – героїня Щастя на НародUA.
Вікторія Віадук, 34 роки, місто Рівне. Психотерапевт і письменниця.
Всередині мене
Я психотерапевт, поетка по факту. Письменниця, художниця у найближчих планах та всередині. Мені у травні 35, до цього часу хочу встигнути видати збірку, щоб хоч колись її видати. А поезій маю і на три. А ще всередині мене тихо живе співачка і актриса. Але сцена - це завжди був страх для мене, - тепер ні, і може колись...
Природа – мій храм і сенс
Ну і куди без Магії... Природи, знаків, видінь... Переселяюсь у хатину дитинства недалеко від рідного мені Рівного. Всюди ліси, поля, річка... Природа для мене - храм і сенс, коли вже все, іноді, перестає мати суть. Люблю ще також море... Планую до океану. І до стихійних місць таких, як пустелі, степи, водоспади. До людей, де Життя і колорит.
Поряд за ширмою свідомого
Зараз цікавлюсь шаманізмом. Почну вивчати Рідновірство. Практикую прожиття реінкарнацій через образи (у символjдраматичній психотерапії). Я згодна з Фрейдом про дитинство і з Юнгом про Тінь і Самість, але є ще минуле, і воно поряд за ширмою свідомого, і воно формує наші глибинні страхи та програми. Завітати, побачити, відпустити. Це ще і дуже цікаво. Своє минуле з крайнього пам’ятаю з дитинства і от для чого - для віри у це. Звичайно, я тоді не знала, що то за картинки і відчуття в мені живуть.
Надихають діти
Пишу пісні музиканту, з яким живу, вже навіть одну записали. А ще я маю один з додатків Щастя... Відчуваю і розповідаю власні казки. Підглядаю простір. Надихають діти. Маю двох доньок. Софія, 11 років, обрала з 5-ти років стати Художницею. Вчора почала читати Кастанеду. Ненавидить школу. Приєднуюсь - печаль. І Ася, 7 місяців на носику, сміх і це саме Щастя з неї бризкає.
Щастя, то Відчувати... Бути.... Вільною. Скільки б не було навколо Радості, краси, свята, але якщо нема всередині тої Свободи, то все як фон, наче за кулісами. А от відчувати, що ти є, що у тебе під ногами та земля вертиться, і ти достатня, і ти потрібна світу - от тоді приходить щастя могти дарувати, давати, ділитись. Бо тобі вже не треба чекати, добирати, ховатись (твоя внутрішня дитина роками здобувала Себе, до Любові...) Психотерапією, практиками і Майстрів, і шаманів, і горами, і морями, і вугіллям, і зірками... Це найголовніша "робота" - здобути (не щастя ні, то - миті), здобути Спокій... і що б не ставалось, як би боляче не було, ти назавжди залишаєшся Цілою і ніщо не розіб’є тебе.
Приймати світло
Невидимим потоком.
Мовчати про...
Торкатись моху.
Лакувати комин,
Встелити снігом траву.
Латати болю спомин,
Натягнути від вишні
До горіха тетиву.
Я живу...
Щоб не ставалось
я Живу.
Казки павутиною,
Мереживом плету.
Крізь, поле та ліс,
Море й гори...
Завжди до себе йду.
Куди б не прийшла
Спокій знайду.
Бо, ношу його
Люляю, торкаю, відчуваю
Наче, ковток чаю.
Невидимим порталом.
Засинаю...
І там життя
Знаю, проживаю.
Вікторія Віадук