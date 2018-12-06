Вікторія Мороз: "Сміливо йти далі й усюди залишати шлейф позитиву"

"Для мене щастя неможливе без побутових дрібничок на кшталт чашки чаю, уроку гімнастики, кулінарних експериментів, спілкування з друзями або нових знайомств", – розповідає Вікторія Мороз – героїня Щастя на НародUA.

Використовувати всі можливості, прислухатися до свого серця

Я – Вікторія Мороз. Передаю всім привіт з чудового міста Рівного. За українськими мірками воно не надто велике, проте це чудовий культурний центр. Нині навчаюся в РДГУ на історико-соціологічному факультеті, спеціальність «історія-археологія». Як випускниця можу дати пораду: використовувати всі можливості, доки є час, адже в дорослому житті все занадто прозаїчно: робота, сім'я, повна юридична відповідальність за всі дії.

Але квапитися також не варто. Гадаю, все в пору. Треба прислухатися до свого серця. Як я торік, помітивши оголошення літературного об’єднання «Поетарх». Вирішила прийти, щоб спробувати себе і знайшла другу родину, щоправда, творчу.

Коли тягне з кимось познайомитися або залишитися, краще це зробити попри все, або ж бодай обмінятися контактами, щоб потім зустрітися при нагоді. Буквально два місяці тому здибалася з студентами, які в коридорі репетирували пісні. Трохи послухала їх. Погомоніла. Виявилося, що це доволі відкриті люди, та залишитися не наважилася, хоча в мене був час. Мабуть, тому що внизу на мене чекав мій друг – хороша людина, та закостенілий реаліст, а з такими не відпочинеш душею, хоча поряд з ними – надійно, а це також важливо.

Добре перевірена надійність чи творчі пошуки – вирішувати вам, але гадаю, від жодного з них не варто відмовлятися. Всього має бути в міру.

Що таке щастя?

Щастя – доволі широке поняття. Гадаю, кожен вкладає в нього щось своє, тому, шукаючи щастя, головне його не прогавити.

Для мене щастя неможливе без побутових дрібничок, на кшталт, чашки запашного чаю, уроку гімнастики, кулінарних експериментів наприкінці дня, спілкування з друзями або заведення нових знайомств. Лише разом ці речі здатні зробити мене цілісною, а, відтак, і щасливою. Та найбільше умиротворення відчуваєш, коли можеш дати щось світові. Бодай, щиру усмішку. Знаю, що у сучасному меркантильному світі таке не надто цінують, проте гадаю, що духовність значно важливіша за матеріальні речі. Без внутрішнього стрижня неможливо досягати успіху, досягаючи поставленої мети, а без успіху щастя також не буває.

Взагалі, більшість часу ми просто ганяємося за щастям, шукаючи себе у різних сферах під насмішки скептиків, які обрали добре вивчену зону комфорту незвіданому. Кажуть, що в їх світі не обпечешся, та без болю не стати кращим. Зупинившись, починаєш деградувати. Швидко піддаєшся нудьзі, здається, що все давно випробувано. Так і є: використані всі можливості зони комфорту, але за нею простягається прекрасний світ досліджень, який варто пройти, щоб знайти свої зірки, набиваючи гулі і натираючи посильні мозолі.

Мабуть, варто цінувати те, що маєш. Сміливо йти далі, відчувши, що починається емоційне вигоряння. І всюди залишати шлейф позитиву.