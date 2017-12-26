Василь Бабіля: "Ключовою і невід’ємною складовою щастя є любов"

"Я мрійник та ідеаліст, який до останнього вірить у перемогу людини над складними обставинами і вірю, що любов врятує світ в цей нелегкий бурхливий час", – розповідає Василь Бабіля – герой Щастя на НародUA.

Василь Бабіля, 25 років, м. Мукачево.

Життя у всіх його ракурсах і формах

В своєму житті захоплююсь всім, що мене оточує, оскільки світ, в якому ми народжуємось, виростаємо і живемо – це наш дім. В своєму домі під назвою «світ» нам потрібно шукати щастя, дарувати іншим своє душевне тепло і турботу й піклуватись про тих, хто нам близький та про тих, хто цього потребує.

На цьому світі я вже прожив чверть життя, і зустрічаю вже от двадцять п’яту зиму в краї, оповитому горами Карпатами – Закарпатті. Захоплююсь живописом, люблю відображати і відтворювати все те, що дарує нам матінка природа. Захоплююсь фотографією, вловлюючи в особливі миті швидкоплинної дійсності особливі моменти, які зачаровують найбільше. Люблю опановувати слово і творити ним рядки поетичного бачення, створювати і відтворювати цікаві думки, особливі емоції та переживання і передавати їх в тексті іншим. Зрештою люблю слово, оскільки саме слово схиляє і спрямовує нас до божественного.

Люблю життя у всіх його ракурсах і формах, особливо надвелике задоволення приносить спілкування з людьми, таким чином я завжди черпаю енергію і натхнення, перебуваючи у безперервних творчих пошуках, де колись зможу знайти своє щастя. В моїх творчих пошуках завжди привертають увагу краса людей, яка з кожним днем життя дедалі більше надихає та спрямовує до нових починань.

Мрійник та ідеаліст

В планах на майбуття стоїть вдосконалення власного життя, життя близьких, світу і його всеосяжне вивчення як у вигляді буденних справ і найменших тонкостей психіки людини, так і розкриття секретів щасливого буденного прожиття, взаємовідносин людини і світу, відданість іншим і просто взаємне ставлення до оточення, в якому ми живемо. Я мрійник та ідеаліст, який до останнього вірить у перемогу людини над складними обставинами і вірю, що любов врятує світ в цей нелегкий бурхливий час.

Вважаю, що кожному з нас незважаючи на те, ким ми народились, що з нами відбувається, в силу різних ситуацій слід берегти оптимістичну надію на краще.

Будучи психологом за освітою, намагаюсь бути ним і в житті. Найхарактернішими рисами і звичками, які стають у пригоді кожного дня є неухильна праця над поставленими завданнями, праця над самовдосконаленням задля розширення своїх можливостей і прагнень. Не хвалюсь, але також фанатично і безкорисно в будь-яку мить прагну прислухатись до проблем інших і вносити свою цеглину взаєморозуміння та допомоги тим, хто цього особливо заслуговує. Вважаю, якщо кожен почне розуміти проблеми інших, зможе зрозуміти себе і своє місце в житті, і світ не буде таким сумним і байдужим. Будьмо завжди щедрі на добрі справи і з щирим серцем ділімось теплим словом з іншими, не чекаючи нічого натомість. Можливо саме наш вклад у взаємодопомогу оточуючих зробить хоча б одну людину добрішою.

Цінність кожної миті тут і зараз

Люблю читати Біблію, вивчати інші релігії і праці по самовдосконаленню. Мою увагу в далекому минулому привернули такі автори, як: Любко Дереш, Карлос Кастанеда, Дурнвало Мелхізедек, Іздрик, Андрій Любка, Августо Курі, Вільгельм Райх, Фрідріх Ніцше і багато інших. У філософському напрямі вивчення світобудови подобається буддизм, екзистенціалізм. Особливо надаю перевагу класичній музиці минулого і сьогодення.

Вірю, що кожен з нас має всі шанси досягти будь-якої мети. Головне - ніколи не зупинятись, не дивитись в минуле і майбутнє, а в постійне тепер, адже саме цінність кожної нашої миті тут і зараз наповнює життя цілісністю та неповторністю. Так би мовити, ми живемо в постійному і вичерпному тепер, і слід насолоджуватись кожною миттю життя.

Я є затятим прихильником життєвої стабільності, вірності близьким нам людям, відданості друзям та неухильної віри у вічну любов, бо саме любов здатна відвернути світ від війн і розрухи. І нехай кожної миті в нашому серці палає вогник взаємної любові до близьких і настане мир у всьому світі.

Що таке щастя?

В силу сучасного модернізму суспільства і швидкоплинності життя, проблем і труднощів в процесі створення себе як людини - мало людей знаходять щастя. Мало хто над цим замислюється взагалі. Мало людей пізнають святу любов, плюндруючи її коханням та спокусами, які часто змушують страждати і втрачати своє щастя.

ми не знаємо межі своєї свободи

не тямимо що нас чекає назавтра

не в силах втримати нестримне

а дар життя заповнює приємним

ми завжди частки нероздільні

а хто ділив той владу не втримав

межа в абсурді компромісна

межа в любові несумісна

у владі пензля живописців

буяють полотна контрастами

в руках свободи масажистів

рука творця панує над баластами

ми шлях в дорозі несподіванок

ми провідник невидимих енергій

і знаємо що хочемо прожити

що хочемо бажати і творити

Коли любити не залишається нікого, полюбіть хоча б в першу чергу себе, щоб мати змогу вдосконалюватись і дати шанс закохатись у вас комусь іншому. Посадіть дерево, багато дерев, посадіть свій сад. Сад буде любити вас кожної весни, літа і осені. Піклуючись про свій сад і результат своєї праці, можна відчути щось дуже близьке до щастя, що є задоволенням. Проте потрібно хоча б вміти відчувати задоволення, оскільки мало хто вміє навіть це. Потрібно прагнути кращого, відчувати волю і свободу у своїх пошуках.

Що потрібно людині для щастя? Комусь мільйони, комусь влада, а комусь праця, яка не змушує сумніватись у завтрашньому дні і приносить свої плоди. Щастя річ індивідуальна, для кожної людини окремо воно набуває різної форми і властивості, оскільки воно різне.

Що є обов’язком дорослого чоловіка? В першу чергу посадити дерево, побудувати дім. Знайти свою любов і народити плід взаємності – народити дитину, і не лише народити а й виростити сина або доньку. Саме в цих етапах і ховається людське щастя, яке не заміниш нічим, ні насолодою, ні грішми, ні владою.

Посадіть хоча б одне дерево, піклуйтеся про нього і ви відчуєте щось дуже близьке до щастя. Ключовою і невід’ємною складовою щастя є любов. Любов - одна з непростих речей, яка на дорозі не валяється, як і щастя. Іноді потрібно приділити багато часу і все життя, зусилля для вдосконалення себе як людини, щоб зрозуміти, чим насправді для нас є щастя і чим для нас є любов. Скільки людей проживає на планеті, стільки напевно і тлумачень, що таке для нас любов і щастя. Для когось воно як скарб, який завойовують і оберігають, а для когось подарунок долі, отриманий від Бога або випадково в силу різних життєвих ситуацій. Ніхто не може знати, де перебуває і як виглядає його чи її щастя або любов. Іноді ми самі зупиняємось посеред буденності і хаосу, роздивляємось навкруги, дбайливо і тонко вдивляємось в обличчя, голоси людей і шукаємо свою людину. Бо зрештою кожній людині потрібна людина.

нехай це витвір самоти

або прозріння так жадане

в моєму серці б’єшся ти

і світ тобі за мною встане

чи напишу для твого життя

слово ласки з теплом і любов’ю

чи знайдемо в собі укриття

ми разом лише тільки з тобою

чи знайшов я в тобі діамант

бачу блиску у ньому без грані

чую в голос у твого талант

і в зірницях очей затонувши на дні

часу відлік спинився назад

а ночі і дні сколихнулись

в карнавалі життєвих балад

демонічні святі схаменулись

не в силах нікому віддати

діамант що знайшов на розпутті

він мій і хай навіть до скону

блищатимуть грані забуті

Саме людина в більшості випадків може стати для нас вмістилищем щастя і любові. Саме людина може зрозуміти людину і відгукнутись на життєві пошуки і прагнення. Саме людина вміє любити, дарувати любов іншим і відчувати себе щасливою. Саме людина може прагнути до єдності, яка народжує щось нове. А єдність нерозривна в світі сила, до неї прагніть – світ вона створила.