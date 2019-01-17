Валентина Турчин: "Щастя не треба чекати, його треба складати з крихіт самій"

Вчуся, вдосконалююся, змінююся

Я, Валентина, 36 років, проживаю в Київській області. Маю двох діточок, навколо яких крутиться моє життя. З ними я вчуся, вдосконалююся, змінююся. Вони допомагають мені бути сучасною і обізнаною в багатьох справах. Мої діти – головні читачі і критики моїх оповідань, повістей та казок. Якщо діти вважають моє творіння недосконалим, то я переробляю або пишу щось нове, більш цікаве. Я довіряю їхній думці, вона для мене дуже важлива. Надіюся, що з часом ще більше часу матиму для творчості і літератури, адже саме цим займаюся з задоволенням. Беру участь у різних літературних конкурсах, багато читаю, відвідую різні семінари і творчі вечори. Ніколи не здаюся і не засмучуюся, бо знаю, що вдосконалюватися і вчитися потрібно протягом всього життя!

Що таке щастя?

Я намагаюся знаходити щастя в усьому. Щастя складається з маленьких деталей, життєвих моментів, вражень, душевних розмов, сонячних ранків і солодких поцілунків. Його не треба чекати, його треба складати з крихіт самій. Хочете бути щасливими, зробіть себе такими! Я впевнена, що кожна мить життя – то щастя. Я насолоджуються ним, бо знаю, що завтра може бути по-іншому. Буває, відразу відчуваю щастя, буває починаю насолоджуватися ним із часом.

А найбільшим щастям в житті вважаю мою родину, без них нічого б не було, з ними завжди відчуваю себе піднесеною і окриленою. Саме в родинному теплі черпаю натхнення і життєві сили. З найріднішими намагаюся проводити найбільше часу, з ними я щаслива. Коли очікувала другу дитину, відчувала страх і розпач. Не знала, чи зможу бути хорошою мамою для двох діточок, чи знайду сили, чи зможу дати їм усе потрібне, чи не зламаюся. Тепер, через дванадцять років можу сказати, що я найщасливіша мама та дружина, все в мене виходить і робити свою родину щасливою, то зовсім не складно. Але ж у кожного щастя своє, і говорити про нього можна безкінечно. Тому, єдине, що можу порадити – знайдіть своє щастя, насолоджуйтеся ним, бережіть, не втрачайте відчуття радості. І нехай те ваше щастя супроводжує вас завжди!