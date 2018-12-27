Уляна Гуменюк: "Щастя – просто жити і насолоджуватися кожним днем"

"Моє щастя – просте, але воно для мене саме тим і цінне", – розповідає Уляна Гуменюк – героїня Щастя на НародUA.

Відчуваю людей і інтуїтивно знаходжу підхід до кожного

Мене звати Уляна. Мені 33 роки. За професією я германський філолог, 10 років викладала німецьку мову. Легко знаходжу спільну мову як і з дітьми, так і з літніми людьми. Мій секрет полягає в тому, що я емпат, тому відчуваю людей і інтуїтивно знаходжу унікальний підхід до кожного. А, може, мій секрет ще в тому, що не поділяю людей за їх соціальним статусом, національністю чи релігійною приналежністю, бо вірю, що всі люди в душі хороші, навіть, якщо і вчинки їхні деколи мені незрозумілі – «не суди сам, і тебе не осудять!»

Вважаю себе щасливою людиною, бо просто не маю права бути нещасливою після того, як після поставленого 10 років тому діагнозу «меланома шкіри», мені сказали: «Ви - цілком здорові! Вітаємо!»

Що таке щастя?

Я знаю ціну щастя, щастя просто жити і насолоджуватися кожним днем і тими приємними моментами, які трапляються в житті! Бо вони справді трапляються, варто лише їх вміти помічати та цінувати.

Моє щастя – просте, але воно для мене саме тим і цінне:

Гуляти в парку, почути голос з вікна: «Не підкажете, котра година?» Відповідаю старенькому дідусеві, а він натомість так голосно бажає мені хорошого дня і всього доброго, що це чують всі навколо. Яке щастя!

Зробити неочікуваний подарунок – просто так і побачити вибух радісних емоцій. Яке щастя!

Не потрібно викликати і чекати на ліфт, бо хтось з сусідів виходить саме на моєму поверсі. Яке щастя!

"Мені, будь ласка, маленьке Американо з молоком із собою!", – замовляю, а натомість барист подає велике. Нагадую йому, що замовляла маленьке, а він усміхається і бажає гарного дня... Яке щастя!

Іти повз книжкові розкладки, випадково помітити й купити книгу, яку вже місяць шукала у всіх книжкових магазинах. Яке щастя!

У своєму житті я зустрічаю лише хороших людей, які мене надихають. Яке щастя!

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Можу багато ще писати про щастя, але ліпше буду ним ділитися! Кому щастя?