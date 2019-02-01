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01 Лют 2019

Тетяна П’ятковська: "Цінувати, що є, і бачити в цьому своє щастя"

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Читайте більше в рубриці Щастя: люди
 
Тетяна П’ятковська: "Цінувати, що є, і бачити в цьому своє щастя"

"Радісно грати на сцені і знати, що ці 50 хвилин і є справжнім життям, його концентратом, більш наповненим, ніж реальне", – розповідає Тетяна П’ятковська – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Для мене сцена – паралельний світ, де все можливо

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Мені 28 років. Я з Сінного Одеської області. За фахом - філолог. Трохи «хворію» театром. Зараз просто читаю книги та вчу мови. Раніше - трохи грала, вчила людей мовам, жила в Одесі. Є бажання грати на сцені, створювати нові образи, рости. Мрію подорожувати до екзотичних країн. Добре було б помиритися з близькими і помирити всіх близьких.

Є багато речей, які роблять мене щасливою. Радісно грати на сцені і знати, що ці 50 хвилин і є справжнім життям, його концентратом, більш наповненим, ніж реальне.

Для мене сцена була паралельним світом, де все можливо.

Що таке щастя?

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Щастя знаходити загублених людей, бачити їх через роки і впізнавати по очах.

Щастя приїхати в Одесу і залишитись назавжди.

Щастя знову опинитися в минулому, в гуртожитку, в 310-ій кімнаті, - і випити пива.

Мене роблять щасливою Сомерсет Моем, руді коти на зеленій траві, долина в моєму селі, жарти моєї мами, тихі вечори у подруги, маленькі діти, художні образи у навколишньому світі.

Як щастя досягти? Напевне, навчитися цінувати, що є, і бачити в цьому своє щастя. Примиритися з собою, світом. Пам'ятати, що скоро кінець, і жити повним життям.

Здійснювати свої мрії, незважаючи ні на що.

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