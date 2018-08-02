Тетяна Логвіна: "Щастя – це голос"

"На одному з поворотів долі пролунав телефонний дзвінок, і низький чоловічий голос у трубці промовив: «Добридень». Цей голос і є для мене щастя", – розповідає Тетяна Логвіна – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Маю свій світ і коло для спілкування

Тетяна Логвіна, 45 років. Журналіст. 18 років працюю в одному виданні. Як кажуть колеги, «стільки не живуть, я ти працюєш».

Інколи пишу вірші, частіше — верлібри. Це відбувається, коли щиро захоплююся чимось або (і це природно) — кимось.

Живу в маленькому містечку (Зміїв, Харківська область), де маю свій світ і коло для спілкування. Люблю Львів, терплю Харків та побоююся Києва, але маю хороші перспективи переїхати жити до столиці.

Все своє свідоме життя була поміркованою і з гарною репутацією, яку (як казала героїня одного відомого кіна) давно час зіпсувати. Маю бажання зробити тату, стрибнути з парашутом та зійти на Говерлу. Але разом з тим ніколи не втомлююся від самотності і тиші.

Сигарета — після гарного сексу чи доброго вина, кава — гаряча і дуже солодка, а сон — то найкращі ліки. У тому числі — й від відсутності щастя.

Що таке щастя?

Щастя — голос.

Життя інколи робить такі круті віражі, що не вигадає жоден сценарист жодного серіалу. На одному з таких поворотів долі пролунав телефонний дзвінок, і низький чоловічий голос у трубці промовив: «Добридень». Цей голос і є для мене щастя.

Подруги говорять: візьми квиток, поїдь до нього! Хіба це нині проблема, коли кордони практично прозорі. Ні, не проблема, але то буде вже інше щастя. Поглядів, дотиків, вранішньої кави та вечірніх розмов.

І воно буде суттєво відрізнятися від того, що є сьогодні.

Від цієї близькості, коли ти знаєш про людину все, крім, власне, неї самої. Коли ти можеш розповісти, що тебе турбує, і отримаєш щиру підтримку. Коли можеш зателефонувати о другій годині ночі, просто тому що тобі самотньо тут і зараз, зовсім не переймаючись, що комусь вранці вставати і йти на роботу.

Щастя — коли голос будить тебе вранці та бажає на добраніч ввечері.

І здавалося, вже все говорене-переговорене, але знову є теми, які болять і хвилюють. Але якщо бути щирою — хвилює голос, який говорить про… байдуже, про що, аби лиш не переривався зв’язок.