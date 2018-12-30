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30 Груд 2018

Тетяна Федишин: "Намагаюся за один раз прожити не одне життя"

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Тетяна Федишин: "Намагаюся за один раз прожити не одне життя"

"Мене вабить, кличе невідоме. Велике щастя слідом йти за невідомим", – розповідає Тетяна Федишин – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Маленька спрагла до всякої всячини істота

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Я – мрійниця. Постійно витаю у ванільних хмарах під гранатовим небом, гойдаюся на сонячних променях, зі строкатої веселки з’їжджаю, немов би вона атракціон. В моєму світі ростуть чудернацькі дерева, котрі дають свої чудернацькі плоди. На їхніх вітах мешкають диво-птахи, за їхніми стовбурами ховаються диво-звірі.

Мене складно застати в теперішньому моменті. Дуже часто я зовсім не зараз і не тут. Моя підсвідомість звернена на перспективу. Думки линуть вперед, немов розбурхані грозові хмари, безупинно.  Монотонність, монохромність, буденність, конформізм – це слова аноніми для мене. Я потребую руху.  В мені живе маленька спрагла до всякої всячини істота, котра постійно спонукає мене встромляти голову у невідоме.

Я ірраціональна й нелогічна. Рідко живу розумом, а часто – серцем. Серце мій господар, а розум – мій раб. Я різновекторна. Всілякі прагнення магнітами розривають мене в різні сторони. Від того в моїй голові метушня і каламбур. Мені цікаві різні горизонти: сивуча давнина і сьогодення, Ґаутама Будда та Ісус Христос, динозаври, піраміди, підкорення космосу та езотеричні вчення. Здається, я намагаюся за один раз прожити не одне життя. По-моєму, так цікавіше.

Що таке щастя?

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Що робить мене щасливою? 

Красиві слова, охайно виведені на папері.

Музика, котра бринить в унісон з моїм серцем, котра зачіпає за живе.

Невідоме. Мене вабить, кличе невідоме. Велике щастя слідом йти за невідомим.

Несподіване дежавю.

Вдало підібрана фраза, ніжний сонячний зайчик, посмішки моїх дітей.

Валізка, яку я беру в дорогу. Дорога, в яку я беру валізку.

Захід сонця в польоті чи гарячий чай вдома.

Ковток води при сходженні на гору. Спочинок після втоми, коли тіло стугонить.

Дружні обійми, коханого ласкаве слово.

Різдвяний сніг та літній дощ.

Колоритні місця та атмосферні люди.

Відчуття того, що світ можна пізнавати безкінечно. Безмежний світ.

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