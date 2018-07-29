Тетяна Федевич: "В моєму житті вирує щастя"

"Я хотіла бути щасливою попри все, я гуглила цитати про щастя... все, що стосується щастя, і я його знайшла, не повірите, де - воно живе у кожному з нас, воно є і у мені", – розповідає Тетяна Федевич – героїня рубрики Щастя на НародUA.

«Я забула, що у мене є крила»

Я актриса-аматорка. Граю у львівському молодіжному театрі «Мельпомена», де є керівником Анна Матійченко. Закінчила школу журналістики і кіно, курси акторської майстерності, курс-інтенсив «Робота у кадрі». Понад усе я хочу потрапити у кіно і впевнено крокую до своєї мети.

Декілька слів про себе: харизматична, люблю читати, пишу картини, працюю над книгою "Я забула, що у мене є крила". Ця книга про моїх дітей, як вони мене врятували. Добропорядна, життєрадісна, відповідальна. Я щаслива жінка!

Що таке щастя?

Я з упевненістю можу сказати, що щаслива жінка. В моєму житті було багато неприємних моментів, напевно завдячуючи цьому негативу, я, все ж таки, зрозуміла, що таке щастя і як до нього йти. Все, про що ми думаємо і як ми думаємо про інших, те і бачимо довкола себе, те і стається з нами. Ми часто замислюємося над тим, що про нас подумають люди, якщо ми вчинимо так чи інакше, але не усвідомлюємо, про що мислимо, коли думаємо, що вони думають. Коли усвідомила, що я мислю, що саме думають люди про мене, то це мене занепокоїло, а чи насправді вони так думають про мене? А я є такою?

Я хотіла бути щасливою попри все, я гуглила цитати про щастя, вірші про щастя, прози, поеми, відео, все, що стосується щастя, і я його знайшла, не повірите, де - воно живе у кожному з нас, воно є і у мені. Коли настав час пізнати щастя, я вже усвідомлювала і контролювала свої думки. Всі деструктиви перепрограмовувала в конструктив і з того моменту в моєму житті лише вирує щастя! Тепер контролювати не потрібно своїх думок, мій мозок видає відразу конструктивну думку стосовно цієї чи іншої ситуації.

Мої діти - моя сила, мої крила, моє щастя

Окрім того, що я усвідомила все про щастя, я зрозуміла і що таке радість. У мене є двоє чудових діток. Кожна дитина мною бажана і вимолена у Бога. Зараз проаналізувавши те, як я молилася до Бога, це теж мислення, я побачила ось таку картину. Моя перша дитина, це моя чарівна донечка. До її народження в мене була мить, що я відчувала себе мертвою, я молилася про допомогу, я хочу воскреснути. Якимось дивним чином життя покращилось, в моєму житті з'являється чоловік, ми одружилися і в нас народилася дівчинка, її ім'я я знала ще до того, як вона потрапила до мого лона. Я знала, що в мене буде першою дівчинка і я назву її Анастасія. Анастасія - значить воскресіння. Про що думала, те й отримала. І я дякую Богу за цей дарунок. Бо не раз Анастасія мене воскрешала до мого освідомлення. Це неймовірно миле, позитивне, чаруюче, посміхаюче, життєрадісне творіння. Вкотре дякую за дар з небес.

Другим дарунком з неба була моя друга дитинка. Мій син. Мої молитви стосувалися здоров'я. Коли я завагітніла, я впевнено сказала, що це буде хлопчик, і я назву його Артем. Мене багато хто хотів переконати у виборі імені, але мене мов якась сила стримувала обрати те, яке прийшло мені дивним чином. Мені ніхто не вірив, що буде хлопчик, чоловік сказав, що здуріла зовсім. За день до огляду УЗД, ми з донечкою лежали і дивилися мультики. Мені зателефонували з поліклініки і підтвердили сеанс. На той момент, я керувалася лише своєю інтуїцією і вірила, що в мене буде хлопчик. Ми з дочкою навіть з ним розмовляли звертаючись до живота. І мені прийшла ідея спитати маля, ким воно є. Я кажу до Насті, давай спитаємо в нашого хлопчика , чи він хлопчик, а то ми до нього звертаємось «він», а може то вона. На що донечка говорить, а як ми взнаємо? Кажу дуже просто. Ми поклали руки на живіт і почали погладжування. Дитина всередині ніби зосередилась. І ми задаємо питання: «Скажи нам, наше миле дитятко, хто ти - хлопчик чи дівчинка? Якщо хлопчик, то порухай ножкою чи ручкою, а як дівчинка, то мовчи. То ти хлопчик?» Живіт зарухався. Ми з донькою аж підскочили від щастя. Тоді я питаю: «А, може, дівчинка?» І живіт наче завмер. Ми вдруге повторили цей експеримент і були задоволені результатом. Наступного дня ми з донечкою відвідали центр УЗД, там нам лікар сказав: «А я вже казав вам, що у вас буде хлопчик?» На що я відповіла: «Ні, але ми знали це з самого початку». Коли ми хрестили сина, я настояла на імені Артем і, як виявилося, значення його імені означає здоров'я. Він мене зцілює, обнімаючи. Я щаслива жінка. Маючи таких дивних діточок, такі дарунки з неба, я благо дарую усім. Мої діти - моя сила, мої крила, моє щастя.