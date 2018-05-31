Тая Возна: "Щастя – коли виконуються маленькі бажання, великі мрії, неймовірні плани"

"Порада – щоб бути щасливим: цінувати своїх рідних, поважати своє захоплення, творчість, роботу та записувати найпотаємніші мрії", – розповідає Тая Возна – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Дарувати щастя іншим

Народилась я на Вінниччині в селі Філіопіль, яке безмежно люблю, тож ніколи не цураюсь того, що я із села.

Я вже щаслива тим, що я лагідна дочка для своїх батьків, вірна подруга для своїх сестер, любляча дружина для свого чоловіка та ніжна мама для своїх дітей. Вважаю, що таким щастям може похвалитись багато хто, але відмінність мого щастя в тому, що реалізувала себе як особистість.

Моє я – це творчість, я люблю рукоділля, створюючи красу своїми руками, проводити майстер класи на публічних заходах і дарувати щастя іншим, особливо діткам. Дуже приємно відчувати радість та щастя маленьких діточок, у яких світяться оченята від того, що вони втілюють свої мрії у виробі. Моє щастя в тому, що я можу їх навчити цьому.

Куди б я не рухалась далі в творчості, я завжди маю щиру підтримку своєї родини, і це також моє щастя!

Що таке щастя?

Щоб бути щасливим, я маю свої правила життя! Всі свої плани, бажання та мрії я записую в записнику, який веду з 16 років. Дехто не вірив у моє захоплення, але коли провіряли це на собі, тоді переконувались, що потрібно вірити та налаштовувати свої думки на здійснення задуманого. І так, це для мене теж моє щастя, коли виконуються маленькі бажання, великі мрії, неймовірні плани.

Моя порада по життю, щоб бути щасливим – цінувати своїх рідних, поважати своє захоплення, творчість, роботу та записувати найпотаємніші на Вашу думку не здійснені мрії і повірте – все збудеться!!!