Соломія Костів: "Щастя – це бути сонцем, яке надихає"

"Щастя – це помах крил метелика, що здатен розбудити цунамі. Воно в дрібницях, схоже на дитину, що любить цілий світ", – розповідає Соломія Костів – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Мої духовні крила

Привіт, мене звати Соломія, я з Червонограда. Мені 22 роки і я навчаюся на вчителя трудового навчання.

Люблю дітей, не можу пройти повз і не усміхнутись, адже у них така щира усмішка. Навчання дітей та любов до них є взаємопов'язані поняття для мене. Я ще не працюю в школі, але проходила практику, де викладали учням від 5 до 11 класу. Саме тоді я переконалася, що зробила правильний вибір професії.

Мої духовні крила – це поезія, я часто шукаю натхнення для написання історій, віршів. Люблю навчатися новому, знаходити нові знайомства, співати, проводити майстер-класи, вишивати, читати книги – це моя пристрасть. Надалі планую розвиватися як особистість. Мої мрії – відкрити власну школу, в яку б залюбки ходили діти, подорожувати світом, написати книгу і принести користь світові.

Що таке щастя?

Для мене бути щасливою - це знати, що твої рідні здорові і поряд. Щастя - це бути потрібним людям, бути тим сонцем, яке надихає. Щастя - це помах крил метелика, що здатен розбудити цунамі. Воно в дрібницях, схоже на дитину, що любить цілий світ.

Моє щастя багатогранне, я готова ним ділитися, множити. Воно має мільйони облич і не має меж. Щастя в поезії - воно крилате, в розумінні, що ти народжений для великих звершень - допомагати людям, надихати їх на добро.

Щастя - це крапля фарби до картини нашого життя. усмішка незнайомої людини, допомога старенькій бабусі, випадкова зустріч, яка переростає у щось більше, чай на кухні з сім'єю, порятування з біди братів наших менших, хороша погода, світло, що ми бачимо - це все щастя. Воно сидить у нас, керує нами, допомагає робити вибір. Це все для мене щастя.

Щастя – вірити, що добра більше. Знати, що я маю ще один шанс показати Богу, що я живу не дарма. Саме життя – це величезне щастя.

Що потрібно, щоб стати щасливим? Змінити свій внутрішній світ, свої думки і почати помічати, що щастя зовсім поруч, варто лише ширше відкрити очі та обійми, піти назустріч людям. Саме в такий час ми починаємо цінувати те, що маємо, любити світ і знаходити мотивацію.