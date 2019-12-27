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27 Груд 2019

Сергій Серко: "Щастя – абстрактна пляма, яку жоден мийний засіб не візьме"

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Сергій Серко: "Щастя – абстрактна пляма, яку жоден мийний засіб не візьме"

"Дрібниці, з якими ми зустрічаємося щодня, формують наше щастя і наше життєве багатство", – розповідає Сергій Серко – герой Щастя на НародUA.

Люблю творити і бути в постійному потоці з життям 

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Мене звати Сергій Серко, я просто людина, яка намагається знайти своє місце в цьому світі...

Люблю творити і бути в постійному потоці з життям, іншими словами – хочу встигнути все й одразу... Не те, щоб життя ляскало шкіряним батогом по спині й підганяло мене, просто активний спосіб думок не полишає мою свідомість.

Що таке щастя?

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Ну от я так плавненько вирішив перейти до теми щастя... Великий будинок, декілька яхт, власний басейн і, звісно, третій розмір грудей.  Ні, все це не наші цінності, я говоритиму про щось зовсім інше.

Для мене щастя – це дуже абстрактна пляма, яку жоден мийний засіб не візьме, таке от воно абстрактне... Радість – це вже ближче. Саме з неї складається життєвий побут.  

От прокидаєшся ти раннього ранку, за вікном птахи співають, а пінка на твоїй каві вже кличе до нових пригод. Збираючись на ранкову прогулянку, я одягну свою найм'якішу сорочку з візерунками і вирушу улюбленою стежкою. Дорогою я зустріну сусідку, яка спитає: «Для кого ж ти все це створюєш, тобі за це десь запишеться?». А воно ж то пишеться в моєму емоційному банку, там такий запас, що на кілька життів точно має вистачити. Ось так от і створюються мої звичайні радощі. До обіду я зустріну людину, з якою хочу рухатись далі по життю, вона усміхнеться,  і я знову згадаю, в чому моя радість... Тут завібрує мій телефон, і я стану свідком радості моїх близьких. Ввечері я повернуся втомлений ментально та фізично, цей день був сповнений пригод, і хто як не тарілка теплої, ароматної й ситної їжі задобрить мене і мій настрій...

Ось так все просто, такі дрібниці, з якими ми зустрічаємося щодня, і формують наше щастя і наше життєве багатство...

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