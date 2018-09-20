Роман Миронов: "Ваш шлях – це і є щастя"

"Щастя – це внутрішня гармонія разом із зовнішньою", – переконаний Роман Миронов – герой рубрики Щастя на НародUA.
Роман Миронов – поет, м. Львів
Шукаю себе у цьому світі
Звати мене Роман. Для мене основне – це прожиття любовних та дружніх відносин, а потім усе інше (в тому числі й написання віршів).
Шукаю себе у цьому світі. Люблю сучасну філософію, спілкування і подорожі. Улюблена книга – "Монах, який продав свій "Феррарі" Робіна Шарми. Мрію про те, щоб цей світ став райським куточком для всіх.
Себе неможливо знайти. Себе можна лише створити
Джонні Депп
Ключ до успіху – емоційна стабільність
Уоррен Баффет
Так от. А хто сказав, що життя має мати ціль?
Тим не менш, нам дано відрізок між народженням і смертю. Так що буде ефективніше і доцільніше – для нас же – провести його, як нам вказують мас-медіа і держава – чи піти за покликом серця? А я скажу так. Як би це не звучало, щастя – це внутрішня гармонія разом із зовнішньою. І, як на мене, найбільш вдала життєва стратегія – вміння приймати тверезі рішення і діяти. А ми робимо вибір постійно. Навіть якщо цього не усвідомлюємо. Не подобається життя? Подумайте, що можете зробити – і міняйте його. Хтось із вашого оточення вам не подобається? Оцініть вплив людини на вас тверезо – і, якщо ця людина приносить вам більше шкоди, ніж користі, попрощайтеся із нею. Хочете піти на ризик? Ризикуйте. І, якщо обпечетесь, – візьміть з цього урок.
Життя – складна річ. Тобто воно складається з багатьох – і простих – компонентів. Якщо ваш життєвий шлях вас знищує, то це не ваш шлях. Ваш шлях даватиме вам сил іти – і йти далі, бо кінця ж нема. А ваш шлях – це і є щастя. Влаштоване життя у соціумі доповнюватиме вашу внутрішню гармонію – і навпаки.
Також би порадив брати максимум із кожної ситуації. Навіть, якщо це просто висновки. А якщо боротьба за вас самих вже не приносить вам ні радості, ні користі – боріться за інших. І не забувайте про свої вміння. Навіть найдрібніші. Стати в пригоді може все.