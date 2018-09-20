Роман Миронов: "Ваш шлях – це і є щастя"

Роман Миронов – поет, м. Львів

Шукаю себе у цьому світі

Звати мене Роман. Для мене основне – це прожиття любовних та дружніх відносин, а потім усе інше (в тому числі й написання віршів).

Шукаю себе у цьому світі. Люблю сучасну філософію, спілкування і подорожі. Улюблена книга – "Монах, який продав свій "Феррарі" Робіна Шарми. Мрію про те, щоб цей світ став райським куточком для всіх.

Що таке щастя?

Себе неможливо знайти. Себе можна лише створити

Джонні Депп

Ключ до успіху – емоційна стабільність

Уоррен Баффет

Так от. А хто сказав, що життя має мати ціль?

Тим не менш, нам дано відрізок між народженням і смертю. Так що буде ефективніше і доцільніше – для нас же – провести його, як нам вказують мас-медіа і держава – чи піти за покликом серця? А я скажу так. Як би це не звучало, щастя – це внутрішня гармонія разом із зовнішньою. І, як на мене, найбільш вдала життєва стратегія – вміння приймати тверезі рішення і діяти. А ми робимо вибір постійно. Навіть якщо цього не усвідомлюємо. Не подобається життя? Подумайте, що можете зробити – і міняйте його. Хтось із вашого оточення вам не подобається? Оцініть вплив людини на вас тверезо – і, якщо ця людина приносить вам більше шкоди, ніж користі, попрощайтеся із нею. Хочете піти на ризик? Ризикуйте. І, якщо обпечетесь, – візьміть з цього урок.

Життя – складна річ. Тобто воно складається з багатьох – і простих – компонентів. Якщо ваш життєвий шлях вас знищує, то це не ваш шлях. Ваш шлях даватиме вам сил іти – і йти далі, бо кінця ж нема. А ваш шлях – це і є щастя. Влаштоване життя у соціумі доповнюватиме вашу внутрішню гармонію – і навпаки.

Також би порадив брати максимум із кожної ситуації. Навіть, якщо це просто висновки. А якщо боротьба за вас самих вже не приносить вам ні радості, ні користі – боріться за інших. І не забувайте про свої вміння. Навіть найдрібніші. Стати в пригоді може все.