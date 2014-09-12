Подружжя Євген Карбушев і Лариса Турунова відсвяткували річницю шлюбу і поділилися щастям

Цього разу своїм щастям з НародUA поділилися черкаські приватні підприємці Євген Карбушев і Лариса Турунова . 11 серпня вони відсвяткували 17-ту річницю з дня шлюбу і охоче готові поділитися рецептом міцного подружнього життя і кохання. Для них цей рецепт щастя і кохання складається із здатності відмовити собі заради коханої людини, а також зі звички проводити увесь час разом і... плавати.

Євгену – 49, Ларисі – 52. Вони мають 2 доньок, займаються власним бізнесом, а вільний час присвячують активним видам спорту: плавання з моноластою, фрідайвінг, гребля на каяку.

- Для нас щастя - у найпростішому: спокій у країні, стабільність продажів, діти і, звісно, плавання. Чекаємо не дочекаємося, коли знову поїдемо на море: прозора вода, екзотичні рибки, що тебе оточують з усіх боків, корали і друга половинка біля тебе – хіба не чудово?

Секрет міцного шлюбу простий – завжди бути разом, підтримувати одне одного у будь-якій ситуації і вміти жертвувати. Наприклад, до нашої зустрічі ми палили приблизно 20 років, але Євген вирішив, що час припиняти, і ми разом відмовилися від поганої звички.

Ми завжди разом: працюємо разом, відпочиваємо теж удвох і, як не дивно, не стомлюємося від компанії одне одного. Завжди приємно знати, що біля тебе людина, на яку можеш покластися, що б не сталося.

Головна мрія – ще, як мінімум, відсвяткувати сорокову річницю шлюбу, поставити на ноги дітей, побачити сходження України як європейської держави і померти разом, у один день.

Фото надані автором