Остап Микитюк: "Я просто є, і від цього щасливий"

"Часто відчуваю себе мізантропом, але загалом люблю людей", – розповідає Остап Микитюк – герой рубрики Щастя на НародUA.

Остап Микитюк, 27 років, м. Харків

Вчуся чомусь новому, мрію, йду до мрій

Екстраверт, романтик, творчий на рівні ДНК і від цього дещо хаотичний. Працюю у видавництві "Ранок", співаю та граю у власному гурті, пишу роман, пишу вірші та пісні, виступаю, модерую, організовую події, займаюсь літагентством, вивчаю дві мови (англійську та жестову), пишу огляди книг, знайомлюся з прекрасними людьми. Часто відчуваю себе мізантропом, але загалом люблю людей. Постійно вчуся чомусь новому, мрію, йду до мрій, маю філософські погляди на життя. Що ще? Я просто є, і від цього щасливий. Темні часи, на щастя, позаду.

Що таке щастя?

Для мене щастя – це прокидатись вранці й відчувати гармонію з собою, навіть якщо прокидаєшся втомлений.

Щастя – це знайти порозуміння з собою, щастя – робити те, що справді приносить задоволення.

Щастя для мене – це знати, що моя родина, друзі, колеги по роботі, й взагалі люди, яких я поважаю, люблю і найголовніше – довіряю їм, живі та здорові.

Щастя для мене – відчувати. А ще, мати змогу змінюватись, розвиватись і вдосконалюючи себе, якось впливати на світ.