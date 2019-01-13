Ольга Фісянчук: "Коли все гаразд, щастя супроводжує тебе всюди"

Люблю бути щасливою

Я Ольга, мені майже 26. Рівнянка, але тимчасово живу в Житомирі, поки не заміжня, але заручена. Працюю маркетологом і, як це не дивно, люблю свою роботу. Відвідувала курси масажу, і рідні цим часто користуються. Захоплююся людьми, які зберігають оптимізм у найскладніших ситуаціях і вміють заряджати настроєм оточуючих. Люблю книги, каву, квест-кімнати, котів, фільми жахів, оливки, а ще люблю бути щасливою.

Що таке щастя?

Що ж таке щастя? Питання філософське, складне, з безліччю думок і поглядів. В той же час таке просте і таке зрозуміле для всіх, хто відчуває себе щасливим.

Як на мене, щастя настільки суб'єктивна річ, що двох однакових "щасть" для двох різних людей просто не існує. Більше того, в межах життя однієї людини не трапиться ідентичних щасливих моментів.

Приклад із особистого. Мій наречений військовий, часто у відрядженнях і я завжди невимовно щаслива, коли він повертається додому. Ситуація одна, а відчуття щастя завжди різне. Раніше я чекала хлопця, а після заручин – майбутнього чоловіка. Інколи його немає тиждень, а інколи я сумую за ним місяцями. Коли у нас з ним все прекрасно – я не можу приховати сльози радості при зустрічі, та в моменти суперечок щастя від його повернення більш стримане і своєрідне. Отож, жодного разу не переживала однакових почуттів.

А ще щастя дуже відносне. Коли все гаразд, це почуття супроводжує тебе всюди. Почула голос мами, поцілувала коханого, просто випила кави чи купила книгу – все, щастя переповнює від кожної такої дрібниці. Разом з тим, в моменти горя і проблем, щастя лише у тому, щоб їх подолати і рухатися далі.

А взагалі, яка різниця що таке щастя? Можна розуміти його по-своєму, але відчувати і насолоджуватись ним. Чого всім і бажаю.