Ольга Бундза: "Щастя – це вірність собі, іншим, Богові"

Життєрадісна оптимістка, що прагне святості

Я львів'янка. Захоплююся подорожами, читанням, психологією. Цікавлюся іноземними мовами. Прагну святості. Більшість знайомих каже, що я життєрадісна оптимістка. Мене надзвичайно порадує сонячна погода в будь-яку пору року, хороша книжка та цікавий фільм. Неординарно приготована страва теж залишить в захваті.

Що таке щастя?

Щастя – Бути улюбленою Божою дитиною, Відчувати Його милість І Любов Всюди. Щастя – це знати, що Тебе Люблять Найрідніші і завжди чекають. І що вони здорові і щасливі. Щастя – це не знати, що таке голод, коли людина не їла 3 дні, а то й більше. Щастя – це не знати, що таке неможливість вийти на вулицю, бо немає чобіт, або ще гірше, коли людина на інвалідному візочку.

Щастя – це чути, бачити, розмовляти, відчувати, торкатися, розуміти, відчувати запах. Щастя – це прокидатися зранку. Щастя – це тепла постіль і дах над головою. Щастя – це улюблена робота, "сродна праця" в найкращому колективі на світі і зарплата... а хіба тоді має значення зарплата?

Щастя – це милуватися природою і бачити радісні очі дитини. Щастя – це стукіт серця закоханих. Щаслива людина – це та, яка віднайшла і відчула своє життєве покликання, чи то професійне чи якесь інше, має змогу в ньому рости й розвиватися, і служити ним на Славу Божу.

Щастя – це тиша, зосередженість, мир у серці… Щастя – ... Та в кожного Воно своє, різне, неповторне, але об'єднує єдине – те, що це щастя – найкраще відчуття на світі! А для мене особисто щастя – це вірність собі, іншим, Богові, а також Бачити, що інші люди є щасливими.