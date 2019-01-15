Щастя це

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15 Січ 2019

Олена Соколюк: "Щастя – довіряти Всесвіту, слухати його підказки, насолоджуватися"

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Олена Соколюк: "Щастя – довіряти Всесвіту, слухати його підказки, насолоджуватися"

"Вважаю себе щасливою людиною, бо вмію радіти дрібницям. Адже щастя, то шлях, щоденні, на перший погляд незначні речі", – розповідає Олена Соколюк – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Світ дивовижний  своєю недосконалістю і досконалий у своїй дивовижності

Мене звати Олена. Живу в місті Черкаси. За освітою педагог. Люблю малювати та іноді пишу вірші. Подобається пізнавати світ у всіх  його барвах.

Часто надихає Все, що мене оточує. Різні зміни погоди та природні прояви. Світ дивовижний  своєю недосконалістю і досконалий у своїй дивовижності.

Люблю спостерігати за морем, як воно змінює настрої та кольори. Як граються хвилі, мов маленькі дітлахи, колисаючи сонних чайок. Занурююся в піну морську і це дарує неймовірні відчуття. Бо хвилі гойдають, гладять, пестять, обіймають, шепочуть... і я насолоджуюся.

Море на світанку особливо гарне, коли сонце повільно випливає на горизонті, зафарбовуючи хвилі в золото. Вода грає кольорами, ніби оживає після нічного сну. Пісок вологий і прохолодний. Ранковий вітер піднімає хвилю за хвилею і вони ніби кличуть побавитися. Їм важко відмовити. Вмочивши ноги, все тіло піддається спокусі.  Плавати на світанку мені дуже подобається.

Що таке щастя?

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Вважаю себе щасливою людиною, бо вмію радіти дрібницям. Адже щастя, то шлях, щоденні, на перший погляд незначні речі.

Щастя - це просто. Радіти, тому, що маєш і бачиш. Не зупинятися на досягнутому. Довіряти Всесвіту. Слухати його підказки. Насолоджуватися.

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