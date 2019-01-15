Олена Соколюк: "Щастя – довіряти Всесвіту, слухати його підказки, насолоджуватися"

"Вважаю себе щасливою людиною, бо вмію радіти дрібницям. Адже щастя, то шлях, щоденні, на перший погляд незначні речі", – розповідає Олена Соколюк – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Світ дивовижний своєю недосконалістю і досконалий у своїй дивовижності

Мене звати Олена. Живу в місті Черкаси. За освітою педагог. Люблю малювати та іноді пишу вірші. Подобається пізнавати світ у всіх його барвах.

Часто надихає Все, що мене оточує. Різні зміни погоди та природні прояви. Світ дивовижний своєю недосконалістю і досконалий у своїй дивовижності.

Люблю спостерігати за морем, як воно змінює настрої та кольори. Як граються хвилі, мов маленькі дітлахи, колисаючи сонних чайок. Занурююся в піну морську і це дарує неймовірні відчуття. Бо хвилі гойдають, гладять, пестять, обіймають, шепочуть... і я насолоджуюся.

Море на світанку особливо гарне, коли сонце повільно випливає на горизонті, зафарбовуючи хвилі в золото. Вода грає кольорами, ніби оживає після нічного сну. Пісок вологий і прохолодний. Ранковий вітер піднімає хвилю за хвилею і вони ніби кличуть побавитися. Їм важко відмовити. Вмочивши ноги, все тіло піддається спокусі. Плавати на світанку мені дуже подобається.

Що таке щастя?

Вважаю себе щасливою людиною, бо вмію радіти дрібницям. Адже щастя, то шлях, щоденні, на перший погляд незначні речі.

Щастя - це просто. Радіти, тому, що маєш і бачиш. Не зупинятися на досягнутому. Довіряти Всесвіту. Слухати його підказки. Насолоджуватися.