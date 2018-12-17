Олена Лукашук: "Щастя всередині нас і навколо нас"

"І нехай гучне раптове щастя чергується із щастям тихим, і нехай ми самі примножуємо цей стан у нас самих і у нашому світі", – говорить Олена Лукашук – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Не зраджувати своїм мріям і любити

Привіт, мене звати Олена. Мені 31 рік, і я щаслива людина. Щаслива дочка найкращих у світі батьків, щаслива закохана дівчина, щаслива подруга, щаслива, що народилась українкою, і радію проходити непростий історичний шлях для моє країни разом з нею.

Мрійниця, мандрівниця, туристка, і трохи емоційно залежна.

Ділю серце між трьома найкращими містами України, бо народилась в Хмельницькому, навчалась в Чернівцях, а живу і працюю в Києві. Люблю любити і дарувати любов, люблю писати, говорити щиро, сміятись до сліз, і обіймати щиро і тепло.

Люблю ловити вітер, коли кручу педалі велосипеду, знаходитись над хмарами, коли долаю вершини гір, люблю відчуття, коли злітає літак, і коли опиняюся в новій для мене країні, люблю створювати ідеї та проходити шлях їх реалізації.

Коли буває важко, ховаюсь у свої книжки і заслуховую до дірок улюблену музику, шукаю підтримку в обіймах та усмішках дорогих людей, і в сміливих мріях! Бо знаю, що тільки сміливі мрії збуваються!

Щодня вчусь завжди бути собою, не втрачати себе серед шуму та гамору великого міста, бачити радість у буднях, не зраджувати своїм мріям і любити попри все, не забувати що справді цінно і важливо.

Що таке Щастя?

У мене буває щастя різне, буває тихе і звичне, а буває гучне і яскраве.

Гучне і яскраве, це як знайти під подушкою омріяний подарунок від Святого Миколая, або як нарешті з’їсти свої улюблені ласощі після дієти, чи вийти на вулицю після виснажливої хвороби, проговорити всю ніч із подружкою, піти на побачення із хлопцем, який подобається, або знайти домашнього улюбленця, який загубився, чи купити сукню, на яку довгу збирала гроші, як потрапити в нове місто, і як обійняти маму після довгої розлуки, а може як побігати під весняним дощем, чи забігти в море, або забити гол, якщо ти нападаючий, чи зловити м’яч, якщо ти воротар, як після важкого дістатись вершини гори. А буває так, що щастя це розв’язати важку задачу з геометрії, кайфувати під улюблену музику на концерті, і щастя, це почути слова освідчення від коханої людини, щастя – це кохатись і розчинятись в пристрасті та емоціях.

А тихе глибоке щастя – це завжди знати, що Святий Миколай зробить свої дива для нас, що солодко буває не тільки від їжі, що хвороба неодмінно відступить, а найкращі друзі залишаються з нами завжди, попри час і відстань, і знати, що кохання неодмінно станеться, що не тільки сукня має значення, а внутрішнє сяйво, що близькі люди завжди є і завжди поруч, скільки б світів нас не відділяло, що після зими обов’язково прийде весна, і будуть квіти і трави, грози і сонце, що після невдач і незабитих голів, будуть ще цінніші успіхи і забиті голи, варті світових відзнак, що будь-яка вершина буде підкорена, просто потрібно йти, а задача буде розв’язана, що буде ще та музика, яка звучатиме у самому серці, і що мелодія зможе грати у нас самих, навіть коли ми у тиші.

Щастя - це Ти, це я, воно всередині нас і навколо нас. І нехай гучне раптове щастя чергується із щастям тихим, і нехай ми самі примножуємо цей стан у нас самих і у нашому світі!