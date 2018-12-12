Олена Коновалова: "Щодня відчуваю кайф від усього і всіх"

Олена Коновалова, м. Івано-Франківськ

Час розкрити і свій внутрішній потенціал та силу Духу

Я корінна франківчанка. Музикант за фахом і ведуча за покликанням. Маю на радіо та телебаченні свої програмки і очолюю радіовідділ. Дуже люблю слухати голоси людей. Іноді можу так заслухатись і паралельно думати, де би я могла задіяти цей голос: у рекламі, джинглах чи програмі..., що втрачаю нитку розмови. Виглядає це кумедно, але, дєкувати Богу, вишпортувалась із ситуацій як риба з води.

Отримую кайф від спілкування з людьми, люблю вивчати щось нове, ціную кожну мить і висловлюю щиру вдячність, що можу бути присутня тут (на цій планеті) і зараз (саме в цей час). Адже це грандіозний час змін! Коли люди приборкують техніку, досліджують космос – чудовий час дослідити, чи то пак, розкрити і свій внутрішній потенціал та силу Духу.

Що таке щастя?

«Щастя – це бути в моменті тут і зараз». Ледь не від всіх мудреців світу можна почути цю фразу, звучати вона може по-різному, але суть залишається такою – перебувати у моменті «тут і зараз» цілковито: і думками, і тілом.

Медитація як стиль життя

«А як же ж тоді мрії? – думала я, – Як щодо планів на майбутнє? І, взагалі, як відкинути всі переживання?». Тому у моменті «тут і зараз» мені вдавалось бути лише під час медитації, та й те, коли думки мене не заганяли на ринок по продукти чи на роботу за нездійсненними проектами.

Минулого року я познайомилась з одним зрілим Чоловіком, котрий проповідує йогу як життя. Не плутайте з тією йогою, що викладають у нас – це скоріш фітнес та заробіток. З цим Майстром я і поділилась своїми запитаннями-переживаннями. «А ти перетвори своє життя на медитацію, і нехай медитація буде завжди з тобою», – відповів він.

Чи то він сказав у потрібний час і в потрібному місці, чи можливо доступними для мене словами… не знаю, але це подіяло.

Тому зараз щастя – це коли щодень осмислений: коли ти відчуваєш радість від того, що твориш, коли ти приносиш втіху іншим, коли ти бачиш плоди своєї праці і вдячний цьому всьому Богу. Знаєте, так щиро-щиро вдячний і радієш будь-якій новині. Для мене немає поганих чи добрих новин/подій/людей – всі і все дано для переосмислення. І вершиною всього цього і є моє щастя. Щастя, що не кручусь як «білка в колесі», що не чекаю вихідних як сектор приз у рулетці, а саме ЩОДНЯ відчуваю кайф від усього і всіх. Так, я ще вчусь, але я вже в потоці, і це на сьогодні моє найбільше досягнення. Моє щастя.