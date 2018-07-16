Олександра Левчановська: "Щастя – щодня пізнавати щось нове"

"Щастя щодня різне. Адже кожен новий день нам дарує щось таке, від чого ми можемо бути щасливі", – розповідає Олександра Левчановська – героїня рубрики Щастя на НародUA.

В’язати іграшки – то магія

Я - Олександра, живу в місті Києві. Маю коханого чоловіка і двох діток – синочка і донечку. А ще, я маю захоплення і основне заняття – я роблю в’язані іграшки. Мамою і майстринею я стала майже одночасно. Одного разу в інтернеті побачила в’язані іграшки – я закохалась в них назавжди. Спробувала створити якусь для новонародженого сина, потім іншу, потім хрещенику – так і почалося.

На даний момент я вже сама вигадую, як має іграшка виглядати та спосіб її створення – за сім років зробила їх понад дві сотні. В’язати іграшки – то магія. Найбільший кайф – коли клубочок пряжі дивовижним чином перетворюється на реальну і самобутню річ. Крім цього, люблю читати. Обожнюю гарно написані книги, надаю перевагу доладності мови гостроті сюжету. Люблю подорожувати. Люблю готувати. Люблю зненацька сказати своїй сім’ї «А давайте сьогодні….».

Що таке щастя?

Я, як і більшість жінок, ловлю щастя в дрібницях. В емоціях та відчуттях. Щасливий день – той, що почався з особливо смачної кави. Або з безхмарного неба. А може й хмарного – але обов’язково, щоб хмаринки були пухкі та схожі на дивовижних істот.

Щастя - кохати і бути коханою. Щастя - надихати і бути натхненною. Щастя - не бути самотньою. Але й не тонути в людському вирі. Щастя – балансувати між тим, коли занадто і тим, коли не досить. А ще, є особливе - щастя митця. Впіймати за хвіст якусь ідею і думати над нею, смакувати її цілісінький день, доки вона не конкретизується і не визріє. А потім її втілити в життя.

Щастя – бути мамою. Вдихати запах дитячих голівок, пишатися досягненнями, сміятись разом, будувати будиночки та руйнувати міфи тих, хто точно знає, як потрібно виховувати дітей. Щастя – мати кохану людину, що візьме за руку й пройде весь шлях з тобою, яким би він не був. Щастя – подорожувати. Відкривати нові місця і нових людей. Щастя - щодня пізнавати щось нове. Щастя – досягати чогось нового. Щастя – перемагати себе щодня.

Я впевнена, що щастя – не якась математична константа. Щастя щодня різне. Адже кожен новий день нам дарує щось таке, від чого ми можемо бути щасливі.