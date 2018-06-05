Олександр Вігер: "Щастя – це можливiсть бути собою"

"Я би хотiв, щоб люди могли бути не кращими i не гiршими, нiж вони можуть здаватися, а самими собою. I щоб людей приймали. Тодi ми можемо наблизитися до щастя", – розповідає Олександр Вігер – герой рубрики Щастя на НародUA.

Олександр Вiгер, 26 рокiв, мiсто Кiлiя, Одеська область

Жартую у життi, сумую у вiршах, роздумую у прозi

Письменник, поет. Жартую у життi, сумую у вiршах, роздумую у прозi. Люблю полежати на диванi. Король френдзони.

Хто я: лiберал, патрiот, космополiт, гуманiст, романтик, модернiст, телеглядач, син, онук, випускник школи та унiверситету, профемiнiст, пацифiст, нонконформiст, рокер, репер, не вегетареанець, прогресивiст, людина.

Який я: добрий, незадоволений, сумний, суперечливий, ледачий, щирий, делiкатний, розумний, миролюбивий, скромний, невпевнений, iндивiдуалiстичний, оригiнальний, вибагливий, амбiтний, перегораючий, безвiдповiдальний, не компанiйський, вiрний, нiжний, жартiвливий.

Внутрiшнiй свiт як прiорiтет

У людях цiную доброту, розум i талант. Мрiю знайти змiст життя, любити i бути любимим, стати визнаним автором i берегти здоров'я.

Люблю писати про власнi переживання та вимисли. Самотнiсть, пошуки власного я, стосунки з людьми. Надихають прекраснi дами, друзi. Творчiсть повинна бути самодостатньою i не залежати вiд кiлькостi читачiв, публiкацiй та популярностi в Iнтернетi. Радий би допомогати невiдомим авторам, але я сам невiдомий, тому допомагаю лише морально.

Люблю психологiчну прозу, де про внутрiшнiй свiт людини сказано бiльше, нiж про його зовнiшнiсть та одяг. Чехов, Коцюбинський, Бредберi так пишуть, сам намагаюсь так писати. Можливо, лiтература залишиться останнiм мiсцем, де внутрiшнiй свiт буде прiорiтетом.

Отже, надихайтеся текстом, спiвайте, малюйте або пишiть самi та будьте щасливими.

Що таке щастя?

Щастя - це можливiсть бути собою.

В людинi, як вiдомо за пiрамiдою Маслоу, достатньо потреб, вiд базових до тонких, без яких неможливо бути щасливим. Так, будучи по-справжньому голодним, важко насолоджуватися спiвом птахiв або красою картин.

Радiсть вiд споживання менi цiлком зрозумiла. Проте дiйсне щастя важко собi уявити без участi в улюблених процесах. Менi цiкавi лiтература, музика, комп'ютернi iгри, батли, фiльми, гумор - i в цих речах я з рiзною успiшнiстю брав участь.

У рiзних людей рiзне розумiння щастя, i це нормально. Не так легко зiзнатися у тому, що бачиш щастя в алкоголi, сексi, переглядi телевiзору та взагалi деградуваннi. Розвиток же процес болiсний i часто може залишати невдоволення.

Таким чином, я би хотiв, щоб люди могли бути не кращими i не гiршими, нiж вони можуть здаватися, а самими собою. I щоб людей приймали. Тодi ми можемо наблизитися до щастя.