Олександр Хома: "Щастя – це бачити, чути, відчувати й змінювати світ на краще"

Жити на повну, отримувати від життя усе

Усім привіт. Приєднуюсь до групи "Щасливих людей" та ділюся своїм відгуком чи то рецептом Щастя!

Звати мене Олександр Хома, я є магістрантом факультету фізичного виховання ТНПУ. Займаюсь громадською діяльністю, є спортивним волонтером, співорганізатором соціального проекту "Життя Без меж". Мені 21 рік. Народився у файному місті Тернопіль. Закінчив ТЗОШ №24. Обожнюю наше місто. Протягом 8 років професійно займаюсь легкою атлетикою, а саме стрибками у висоту.

Люблю весело та корисно проводити час. Прогулянки з друзями, нестандартні ідеї, море веселощів – завжди поряд. Намагаюсь отримувати від життя усе, що хочу. Жити на повну. Щасливо. Адже життя таке яскраве. Обожнюю спілкування з людьми, заводити нові знайомства. Намагаюсь долучатись до організації та проведення різноманітних проектів та заходів. Люблю волонтерити на змаганнях. Серед друзів та незнайомців популяризацію здоровий спосіб життя та різноманітну фізичну активність. Адже рух – це наше життя. Що ж сказати про мрії – хочеться знайти ту єдину, з якою буде надзвичайно щасливе життя, і яка стане неймовірною матусею для діток. Звичайно ж, щоб був мир у світі, щоб люди стали добрішими. Це ж так просто.

Що таке щастя?

У моєму розумінні Щастя – це наше життя! Те, що ми маємо змогу: бачити, чути, відчувати та змінювати наш світ на краще! Кожному з нас потрібно бачити більше позитиву, більше можливостей та перспектив до розбудови того, що нас оточує, та розвитку себе як особистості! Суспільство дає нам можливості реалізовувати себе в будь-якій сфері діяльності (спорт, мистецтво, наука, маркетинг і тд), наше завдання – прийняти ці можливості та цілеспрямовано їх втілювати в реальність! Усе в наших силах, усе реальне! Достатньо лише повірити в себе та бути впевненим в тому, чим займаєшся! А ще краще, коли є однодумці, які можуть вчасно підтримати та підштовхнути в правильну сторону!