Олександр Черкас: "Дуже хочу до космосу! Бо літати на землі вже навчився"

"Як досягти щастя? Покохати себе таким, яким ти є. Розшукати свою споріднену душу", – розповідає Олександр Черкас – герой рубрики Щастя на НародUA.

Олександр Черкас, 24 роки, місто Київ

«Віддаю і серце, і душу» дітям

Я – викладач української філології, журналістики та інформатики СЗШ № 54 міста Києва, шостий рік «віддаю і серце, і душу» дітям. Молодий шевченкознавець, старший науковий співробітник Літературно-меморіального музею-квартири П. Г. Тичини, активний учасник Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, номінант Національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2017, призер Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» (номінація «Українська мова та література»), автор низки наукових студіювань із філології, педагогіки.

Обожнюю опромінювати добром і коханням цей божевільний світ

Мрій маю купу, упевнений, що кожна з них обов’язково реалізується, головне – вірити у себе, свої сили, не зважати на всі життєві перипетії!

Дуже хочу до Космосу! Бо літати на Землі вже навчився.

Живу весело: отримую задоволення щосекунди, кожного подиху й видиху; не уявляю майбутнього без школи, тому щоранку лечу туди як на свято; обожнюю опромінювати добром і коханням цей божевільний світ комп’ютерної ери; амбівалентна і (напевно!) божевільна, креативна і (можливо!) геніальна, гіпертолерантна особистість.

Що таке щастя?





Що таке щастя?! Навіки у пам’яті закарбувалася казочка «Про щастя» з уст моєї бабусі Марії Тимофіївни, у котрій велося про хлопчика, який винайшов це відчуття. Тоді, у босоногому дитинстві, не розумів, що вся бабусина казкоторія була про мене.

Так от, для мене щастя – крута штукенція, дар Божий, без якого наше життя буде просто маразмувати! Щастя – усмішка моїх рідних, прокидання щоранку та здоровий сон щоночі, пташиний спів і просто музика, свіже повітря і запах свіжоскошеної трави, телефонні дзвінки просто так і листи від «Укрпошти», читання книжок, створення нових кулінарних шедеврів на кухнях друзів, подолання стереотипів нашого суспільства, мирний небокрай і ключ журавлинний, дарування шоково-незабутніх сюрпризів, верхова їзда під пісні Лободи – і це неповний перелік цього психоемоційного стану.

Як досягти щастя?

Покохати себе таким, яким ти є. Розшукати свою споріднену душу. Адже кохання – найвищий зліт щастя.