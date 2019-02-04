Щастя це

Щастя - це ділитися світлом, любити. Поділіться зі світом своїм ЩАСТЯМ. Ставайте нашими героями і партнерами.

 

Зробіть світ щасливішим! Поділіться своїм щастям!

﻿
04 Лют 2019

Оксана Винник: "Щастя витає десь у повітрі, варто просто спіймати"

Автор 
Читайте більше в рубриці Щастя: люди
 
Оксана Винник: "Щастя витає десь у повітрі, варто просто спіймати"

"Щастя – це досягти успіху. У будь-якому твоєму починанні", – переконана Оксана Винник – героїня рубрики Щастя на НародUA.

 50992454 299061237418916 1391217199405858816 n

Невеличка мрійлива дівчина

Оксана Винник, студентка ЛНУ ім. Івана Франка, 20 років. Пишу вірші та прозу під псевдо Ксенька. Така невеличка мрійлива дівчина з типовими для філолога захопленнями. Фанатка Ремарка і Кафки, інколи присмалюю те гострим словом Іздрика. Життєве кредо: «У тебе завжди будеш тільки ти, і то так світло, так якісно». Про себе багато писати важко, тому додам вірш:

Існує межа й міра

І норма також є

Для здійснення мрій

Потрібна офіра

Десь там далеко

Сонце і далі встає.

Вкривайся покривалом ночі

І на місяць голову клади

Щоб зранку відкрити очі

І в день залишити свої сліди.

Що таке щастя?

Я істинно вірю, що нещасних людей немає, а є тільки ті, що ще не зрозуміли свого щастя. Щастя, то така індивідуальна річ, що важко описати. Скажу можливо банально, але щастя, воно в моментах. Ото йдеш по засніженому місту, а назустріч їде хлопчик на санях, і він тобі всміхається, а ти йому у відповідь. Оце такий різновид щастя.

Щастя – це досягти успіху. У будь-якому твоєму починанні, незалежно чи це злет у кар’єрі, чи ти вже нарешті навчилась варити борщ. Щастя – перший крок твоєї дитини і її перше слово. Щастя, коли ти отримуєш п’ятірку на іспиті і маєш стипендію. Щастя – чути, що з рідними все добре. Щастя – сидіти з усією родиною за столом і співати. Щастя – перший поцілунок. Щастя – допомагати іншим і отримувати ту допомогу, коли це так необхідно.

Щастя всюди і витає десь у повітрі, варто просто спіймати. Щоб досягти щастя, треба повірити в нього і наприкінці кожного дня, казати собі: «Я щаслива, бо у мене був цей день». Я завжди буду вірити, що кожен має своє мале щастя, і нехай воно все більше примножується. І навіть коли здається, що все надто кепсько, вір у краще, моя мама у таких випадках каже: «Комусь зараз ще гірше, цінуй те, що маєш, і прагни більшого».

Поділіться з друзями:
 
Більше на цю тему
Ольга Мацо

За теорією ймовірності - я неймовірна ©

Ольга Мацо
Останнє Автора
Схожі матеріали
Більше в рубриці Щастя: люди:
Юлія Любарська: "Щастя – у простих речах, їх потрібно частіше помічати"
вгору