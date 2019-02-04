Оксана Винник: "Щастя витає десь у повітрі, варто просто спіймати"

Невеличка мрійлива дівчина

Оксана Винник, студентка ЛНУ ім. Івана Франка, 20 років. Пишу вірші та прозу під псевдо Ксенька. Така невеличка мрійлива дівчина з типовими для філолога захопленнями. Фанатка Ремарка і Кафки, інколи присмалюю те гострим словом Іздрика. Життєве кредо: «У тебе завжди будеш тільки ти, і то так світло, так якісно». Про себе багато писати важко, тому додам вірш:

Існує межа й міра

І норма також є

Для здійснення мрій

Потрібна офіра

Десь там далеко

Сонце і далі встає.

Вкривайся покривалом ночі

І на місяць голову клади

Щоб зранку відкрити очі

І в день залишити свої сліди.

Що таке щастя?

Я істинно вірю, що нещасних людей немає, а є тільки ті, що ще не зрозуміли свого щастя. Щастя, то така індивідуальна річ, що важко описати. Скажу можливо банально, але щастя, воно в моментах. Ото йдеш по засніженому місту, а назустріч їде хлопчик на санях, і він тобі всміхається, а ти йому у відповідь. Оце такий різновид щастя.

Щастя – це досягти успіху. У будь-якому твоєму починанні, незалежно чи це злет у кар’єрі, чи ти вже нарешті навчилась варити борщ. Щастя – перший крок твоєї дитини і її перше слово. Щастя, коли ти отримуєш п’ятірку на іспиті і маєш стипендію. Щастя – чути, що з рідними все добре. Щастя – сидіти з усією родиною за столом і співати. Щастя – перший поцілунок. Щастя – допомагати іншим і отримувати ту допомогу, коли це так необхідно.

Щастя всюди і витає десь у повітрі, варто просто спіймати. Щоб досягти щастя, треба повірити в нього і наприкінці кожного дня, казати собі: «Я щаслива, бо у мене був цей день». Я завжди буду вірити, що кожен має своє мале щастя, і нехай воно все більше примножується. І навіть коли здається, що все надто кепсько, вір у краще, моя мама у таких випадках каже: «Комусь зараз ще гірше, цінуй те, що маєш, і прагни більшого».