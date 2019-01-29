Оксана Кириченко: "Щастя приходить щомиті"

Оксана Кириченко, м. Київ

Робіть те, чого прагне ваше серце

Я з тих молодих осіб, які після завершення школи подалися до столиці. У пошуках себе я збивала коліна, губила посібники та перевіряла друзів на вірність. Столичне життя розставило пріоритети та показало мені, що насправді варте уваги. Родина, друзі, робота, що лежить до душі, – це має велику цінність не лише для того, хто зіткнувся з протилежним.

Мої переконанні прості – робіть те, чого прагне ваше серце. Якою б божевільною не була ваша ідея, якщо вона поселилася у голові, настирливо відлунює у серці та не бажає вас покидати, краще втілити її в реальність.

Я все ще шукаю себе. Чи коли-небудь знайду? Можливості людини такі великі, майже безмежні. Можна стати ким завгодно не лише у мережі. Я працюю сценаристом анімаційних рекламних роликів, пишу роман та публікуюся на онлайн-порталах. Я роблю маленькі кроки, повільні кроки у потрібному напрямку, знову і знову переконуючись, що всьому свій час. Найголовніше – крокувати не самій.

Що таке щастя?

Як я визначаю щастя?

У старших класах школи це питання взялося за мене напрочуд серйозно. Та не бачивши світ, я не могла бути впевненою у своїх міркуваннях. Тепер, оглядаючись через плече, я розумію, що набутий досвід не змінив моєї віри та сприйняття світу.

Життя – це і є саме щастя.

Ми відповідальні за себе, за свої вчинки, за свої прагнення. Лише від ставлення до себе та світу, свого настрою, самоусвідомлення залежить життя. Яким воно буде: радісним чи трагічним? Чи поб’є нас доля і викине на поталу стерв’ятникам, чи ми станемо улюбленцями фортуни? А яким ви хочете, щоб воно було – те ваше життя?

Щастя приходить щомиті. Воно ніколи не дрімає, не відвертається, не йде геть. Ви можете не помічати його, можете ігнорувати, вважати його нікчемним – такі привілеї людини. Та якщо завмерти і зафіксувати в голові цю саму мить, поглянути, що знаходиться довкола: онде кішка на підвіконні, яка дивиться у незвідані далі через вікно; розквітлі вазони, що дивним чином уникнули цікавості домашнього улюбленця; вхідний виклик на телефоні від чоловіка, котрий, ви знаєте, наразі телефонує просто так, щоб потеревенити, бо у нього обід; прикрашена ялинка на столі, бо у вас в квартирі все ще витає дух свята – коли все це пропустити через себе, ви здивуєтеся, але може прийти усвідомлення, що ваше життя доволі непогане. Можливо, ви навіть відчуєте піднесення. Можливо, ви усміхнетеся та потягнетеся до телефону, щоб відповісти на дзвінок. Можливо, ви відчуєте тепло на душі.

Можливо, це і буде щастям. Потрібно лише піймати момент.