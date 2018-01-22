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22 Січ 2018

Оксана Гиз: "Краплинка щастя — чарівна мить життя"

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Читайте більше в рубриці Щастя: люди
 
Оксана Гиз: "Краплинка щастя — чарівна мить життя"

"Як мало іноді потрібно для щастя! Ранок, оповитий легким серпанком, перший подих повітря... І нестримні мрії...", – розповідає Оксана Гиз – героїня Щастя на НародUA.

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Оксана Гиз народилася на Львівщині, живе в Італії.

Бачити прекрасне в усьому

Народилася в мальовничому селі Модричі, що на Львівщині. Мабуть, це єдине село, яке знаходиться в оточенні 4 міст — Трускавець, Дрогобич, Борислав, Стебник! Ще з дитячих років бабуся, дідусь і батьки  навчили мене бачити прекрасне в усьому, навчили любові до людей, до України рідної.

Мій перший вірш був про щастя

Перші спроби писати були ще в шкільному віці. Як не дивно, та перший мій вірш був про щастя. На одній із олімпіад мій твір про щастя, в якому я використала свій вірш,  здобув відзнаку.

Після закінчення школи вступила в Дрогобицький педінститут на філологічний факультет. Після закінчення 30 років працювала в школі №1 м. Трускавця! Це були найкращі роки...

Я щаслива мати, бабуся і врешті-решт ще дитина

Вже 10 років я проживаю в Італії. Я щаслива мати, бабуся (це щастя… щастя), врешті-решт я відчуваю себе ще дитиною, тому що живі мої батьки. Людина може відчувати себе повністю щасливою, коли навчиться радіти щастю інших людей.

Що таке щастя?

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Як мало іноді потрібно для щастя! Ранок, оповитий легким серпанком, перший подих повітря... І нестримні мрії... Коли, як не вранці мріється по-особливому! А мрії, знаєте, мають властивість збуватися! Вірте... вірте у свої мрії!

Посміхніться вранці собі і БОГУ,

І уявіть, що ви СЬОГОДНІ зібралися за ЩАСТЯМ в дорогу..

Знайдіть своє ЩАСТЯ!

Нехай здійсниться Ваша мрія!

***

Знайдіть свою перлинку щастя.

Хоча б одну... краплинку щастя.

Це ж так багато...

Краплинка щастя — чарівна мить життя.

Це усмішка ніжна, сльозинка жагуча,

Радість і горе,

Спів серця й туга...

***

А ЩАСТЯ, друзі, у простих речах...

Та ми чомусь цього не розумієм,

ЩАСТЯ — у закоханих очах,

А ми про щось таке далеке мрієм.

ЩАСТЯ — це дитячий сміх, здоров'я, спокій, щирості побільше...

Який же ми берем на душу гріх,

Коли у Бога просим зовсім інше.

***

Умій чекати...

І отримаєш своє.

Життя віддасть тобі свою винагороду.

Умій чекати —

Це талантом справжнім є.

Бо щастя так от просто не приходить.

 

Умій чекати без якихось нарікань,

Без сліз і суму в поглядах і фразах.

Чекай з надією...

Це справжній є талант —

Не підганяти плин життя і часу.

 

Умій чекати.

Бо у кожного із нас

Своя пора для радостей квітчастих.

Чекай...чекай...

Без заздрості й образ...

І дочекаєшся свого

ПРОСТОГО ЩАСТЯ.

Оксана Гиз

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