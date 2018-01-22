Оксана Гиз: "Краплинка щастя — чарівна мить життя"

"Як мало іноді потрібно для щастя! Ранок, оповитий легким серпанком, перший подих повітря... І нестримні мрії...", – розповідає Оксана Гиз – героїня Щастя на НародUA.

Оксана Гиз народилася на Львівщині, живе в Італії.

Бачити прекрасне в усьому

Народилася в мальовничому селі Модричі, що на Львівщині. Мабуть, це єдине село, яке знаходиться в оточенні 4 міст — Трускавець, Дрогобич, Борислав, Стебник! Ще з дитячих років бабуся, дідусь і батьки навчили мене бачити прекрасне в усьому, навчили любові до людей, до України рідної.

Мій перший вірш був про щастя

Перші спроби писати були ще в шкільному віці. Як не дивно, та перший мій вірш був про щастя. На одній із олімпіад мій твір про щастя, в якому я використала свій вірш, здобув відзнаку.

Після закінчення школи вступила в Дрогобицький педінститут на філологічний факультет. Після закінчення 30 років працювала в школі №1 м. Трускавця! Це були найкращі роки...

Я щаслива мати, бабуся і врешті-решт ще дитина

Вже 10 років я проживаю в Італії. Я щаслива мати, бабуся (це щастя… щастя), врешті-решт я відчуваю себе ще дитиною, тому що живі мої батьки. Людина може відчувати себе повністю щасливою, коли навчиться радіти щастю інших людей.

Що таке щастя?

Як мало іноді потрібно для щастя! Ранок, оповитий легким серпанком, перший подих повітря... І нестримні мрії... Коли, як не вранці мріється по-особливому! А мрії, знаєте, мають властивість збуватися! Вірте... вірте у свої мрії!

Посміхніться вранці собі і БОГУ,

І уявіть, що ви СЬОГОДНІ зібралися за ЩАСТЯМ в дорогу..

Знайдіть своє ЩАСТЯ!

Нехай здійсниться Ваша мрія!

***

Знайдіть свою перлинку щастя.

Хоча б одну... краплинку щастя.

Це ж так багато...

Краплинка щастя — чарівна мить життя.

Це усмішка ніжна, сльозинка жагуча,

Радість і горе,

Спів серця й туга...

***

А ЩАСТЯ, друзі, у простих речах...

Та ми чомусь цього не розумієм,

ЩАСТЯ — у закоханих очах,

А ми про щось таке далеке мрієм.

ЩАСТЯ — це дитячий сміх, здоров'я, спокій, щирості побільше...

Який же ми берем на душу гріх,

Коли у Бога просим зовсім інше.

***

Умій чекати...

І отримаєш своє.

Життя віддасть тобі свою винагороду.

Умій чекати —

Це талантом справжнім є.

Бо щастя так от просто не приходить.

Умій чекати без якихось нарікань,

Без сліз і суму в поглядах і фразах.

Чекай з надією...

Це справжній є талант —

Не підганяти плин життя і часу.

Умій чекати.

Бо у кожного із нас

Своя пора для радостей квітчастих.

Чекай...чекай...

Без заздрості й образ...

І дочекаєшся свого

ПРОСТОГО ЩАСТЯ.

Оксана Гиз