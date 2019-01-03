Ніна Бажура: "Щастя є, коли ви маєте справжню велику ціль"

"Щастя – це коли ти живеш в гармонії з собою і з світом, коли ти відчуваєш, що твоє життя має сенс", – розповідає Ніна Бажура – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Ніна Бажура, м. Ямпіль, Вінницька область. За освітою – психолог. Пише для дорослих, але частіше для підлітків і малечі. Читає книги. Багато книг. Любить життя.

Що таке щастя?

Щастя – це не радість. Радість – це те, що я відчуваю від вдалої покупки, від знайомства з цікавою людиною, від виграшу в лотереї, від посмішки касира у супермаркеті або гарної погоди. Це гарний, піднесений настрій, можливо, навіть дуже піднесений, але це точно не щастя. Радість швидко минає під течією буденності. Люди, які плутають щастя з радістю, намагаються стати щасливішими шукаючи радість. Веселощі, крики «Юху-у!», стрибки від радості, розваги і… людина втомлюється. Як так?! Адже кожен хоче бути щасливим? Як можна втомитися від щастя?

Щастя – це не просто радість. Воно набагато ширше і глибше. Воно є, коли ви маєте сенс життя. Воно є, коли ви маєте справжню велику ціль, яка для вас дуже важлива. Щастя – це довготривала величина, а радість – скороминуща. Для кожного це різні речі – сім’я, діти, кар’єра, наука або творчість. Це не важливо. Головне, аби воно було справжнім саме для вас.

Те, що надало мені душевної рівноваги, гармонії й щастя

Одинадцять років тому ми з чоловіком всиновили двох хлопчиків із дитячого будинку. Тоді у нашої трирічної доньки з’явилися братики, і я стала багатодітною мамою. Коли постав вибір: сім’я або кар’єра, я обрала сім’ю. Це стало несподіванкою для моїх знайомих. Як, людина, яка має дві вищі освіти, і таке рішення? Але для мене це мало Сенс. Це надало мені душевної рівноваги, гармонії і щастя. Надало мені сили вистояти в будь-яких життєвих штормах і негараздах, адже за мною діти…

Відтоді трапилося багато всього: хвороби і мандрівки, розлучення з чоловіком і перші вивчені віршики, робота шкільним психологом і свята в родинному колі, мої перші видані книжки і підліткова закоханість. Діти потребують багато любові, часу, педагогіки, психології і знову любові.

На моє переконання, щастя вимагає тривалих зусиль, спрямованих на щось дуже важливе. Але це того варте. Тому що щастя – це більше, ніж радість. Щастя – це коли ти живеш в гармонії з собою і з світом, коли ти відчуваєш, що твоє життя має сенс.