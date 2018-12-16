Наталія Довгопол: "Щастя – коли світ навколо тебе змінюється на краще"

"Щастя – коли відчуваєш себе частиною чогось більшого", – розповідає Наталія Довгопол – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Я живу в любовній еміграції

Мене звати Наталя. Я народилася ще за Радянського Союзу, виросла в 90-х серед висоток і дворів київської Троєщини, де можна було безплатно дзвонити з телефону-автомата й бігати купатися на річку.

Зараз я живу в любовній еміграції в Афінах, пишу книжки, викладаю англійську мову, працюю з підлітками, розповідаю туристам і грекам про античну міфологію. Аж півроку протрималася на посаді в офісі й зрозуміла, що робота не для мене. Надаю перевагу волонтерству й отриманню грошей із повітря. Зловила себе на думці, що 70% мого ненормованого робочого часу тут у Греції так чи інакше пов’язано з українськими проектами.

Серед неймовірних речей, що траплялися в моєму житті, можу назвати участь у цирковому фестивалі в Японії, сольний автостоп по румунських Карпатах, рік навчання в американській high school і сотні прекрасних людей, що траплялися на моєму шляху.

Що таке щастя?

Коли маєш ціль і крок за кроком наближаєшся до неї.

Коли відчуваєш себе частиною чогось більшого.

Коли мчиш на велосипеді, окрилена спогадами з дитинства.

Коли люди сміються з твоїх жартів і надихаються від твоїх історій.

Коли стоїш на сцені й виблискуєш у світлі софіт.

Коли днями працюєш над ідеєю книги чи дитячого табору.

Коли засинаєш у обіймах.

Коли відчуваєш перші промені весняного сонця на щоках.

Коли дивишся на щасливі фото рідних і друзів, що за сотні кілометрів від тебе.

Коли подорожуєш і помічаєш деталі, на які ніколи не звертала уваги.

Коли подруга розкриває для тебе незвіданий куточок душі, чи ви разом перемиваєте кісточки за келихом вина.

Коли готуєш вечерю коханому, і коли коханий готує тобі вечерю.

Коли світ навколо тебе змінюється на краще.