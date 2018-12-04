Наталія Чамарник: "Щастя саме нас знайде"

"Зараз я готова допомогти комусь втілити в життя його мрію, і це зробить мене щасливою", – розповідає Наталія Чамарник – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Схожа на кактус і нарцис, хоча хочеться думати, що на троянду

Я Наталя. Кажуть, що власниці цього імені мають бути добрими, хазяйновитими, швидко виходити заміж, а ще вони не люблять критику. Ну і найважливіше те, що Наталя означає рідна. Не зовсім про мене, чи то пак зовсім не про мене, бо я зі своїми колючками більше схожа на кактус, хоча мені, звісно, хочеться думати, що на троянду, але мозок вперто натякає на те, що я все-таки кактус. А з перекладом імені взагалі проблеми, бо я дуже прискіпливо ставлюся до цього словечка.

Я люблю читати, хоча зараз затятою книгоманкою мене точно не назвеш, адже часу на книги катастрофічно не вистачає, та й до книг я теж прискіпливо ставлюся. Без жодних докторів сумління можу покласти недочитану книгу на полицю, якщо вона не зачепила жодної струноньки душі. Люблю англійську й переклад. Хочу мати стосик книг, що я переклала, і ту, що написала сама, теж хочу.

Я не люблю правила, та є деякі, які мені важко порушити, наприклад перейти дорогу на червоне світло.

Я люблю тепло й сонце, але зараз вчуся любити холод і місяць. Він хоч і не дає стільки світла, як сонце, але без нього ніяк. Я люблю вітер і дощ, люблю слухати, як він гримає у вікно й здається, що розіб'є шибки. Грім і блискавки скоріше мене заворожують, ніж лякають. Можна придумати причину злості Зевса. Адже то він, головний громовержець, чи не так?

Люблю себе, от справді, якщо мене ототожнювати з квітами, то як не з кактусом, то точно з нарцисом, адже я теж люблю дивитися у своє відображення. Ну і якщо я говорю про Зевса та Нарциса, то грецьку міфологію теж люблю, але як аматор, а не профі. І якщо колись доживу до старості, то хочу бути бабуською з диким кольором волосся, якій є що згадати.

Що таке щастя?

Щастя. То що ж це таке і з чим його їдять?

Ну спочатку варто сказати, що я не знаю, що є щастям особисто для кожного з вас. Я навіть не знаю, Що є щастям для мене зараз.

Коли я була малою, мені принесли дві шпильки у формі метеликів, така банальна дрібничка, а вони стільки щастя мені принесли. Я не хотіла їх випускати з рук. Це був мій особистий скарб. І так, я досі люблю метеликів, але живі мені все-таки подобаються більше. А ще у 12 років я дуже хотіла кота. І вдома з'явилась руда красуня, яку я полюбила з першого погляду.

Я була безмежно щасливою, коли побачила свою племінницю, це маленьке чудо, яке навчило мене любити, не за щось, а просто так, бо сам факт існування когось вже є доказом того, що він вартий любові. Я тоді вперше відчула себе дорослою, адже до її народження я думала, що любити можна тільки за щось, а виявилось, що маленький згорточок, який не може тобі дати нічого, крім свого тепла, вчить тебе тому, чого ніхто до того не зміг навчити – любити.

А потім я потрапила на кафедру перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура, а я про неї мріяла з 14 років. На цьому фоні окрилена дівчина, яка нарешті навчилась любити не тільки себе, зустріла хлопця. І, як і кожна дівчина, захотіла застосувати свої знання на практиці, але об'єкт чомусь противився, а ти ж від щирого серця, перший раз в житті взагалі щось робиш від щирого серця, але ні, то ні. А потім була перша поїздка закордон, до сонячної Іспанії. А там купа нових вражень, сонце, море і пляж. Не перша моя поїздка на море в житті, але безумовно найкраща. Бо людині, яка не любить моря, трохи складно догодити. Ось, моє щастя було таким. Негусто взагалі, але маємо те, що маємо.

Зараз я розумію, що люди, що мене оточували, багато зробили для мене, адже допомагали мені втілювати в житті мої мрії. Можливо, зараз я готова допомогти комусь втілити в життя його мрію, і це зробить мене щасливою. Не все ж робити тільки для себе.

Отже, ми довідалися те, що і так знали. Щастя для кожного своє, і його не треба шукати, воно саме нас знайде, коли ми перестанемо ганятися за ним із сачком.