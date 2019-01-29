Надія Малафєєвська: "Помітити те, що дійсно зробить тебе щасливою"

"Малюками ми всі відчували щастя, навіть від найпростішого. Просто тому, що сонячний промінь пройшов крізь нерівне скло і утворив райдугу на стіні", – розповідає Надія Малафєєвська – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Казки для всіх

Мене звати Надія, мені 28 років. Я пишу казки для всіх та персональні дитячі казки. Це історії, які створюються для кожної дитини окремо. Їх нема в книгарнях, але, якщо вірити відгукам батьків, вони оселяються в дитячих серцях, а це для мене найголовніше.

Дуже люблю жанри фантастики, фентезі, антиутопій, як читати, так і переглядати фільми та аніме. Трошки пишу вірші, а ще дуже люблю подорожувати поїздами. Особливо в гори.

Проживаю у місті Рівне, разом з чоловіком виховуємо донечку, поява якої дала мені величезний поштовх до творчості: раніше в круговерті буднів важко було знайти час для письменництва і його вдосконалення. Вона найперший слухач усіх моїх казок, головний мій критик і найбільше щастя.

Що таке щастя?

Щастя – це те, що легко відчути, але важко описати. Не потрібні рецепти і поради, як його досягти, якщо воно збереглося з дитинства – малюками ми всі відчували щастя, навіть від найпростішого. Просто тому, що сонячний промінь пройшов крізь нерівне скло і утворив райдугу на стіні.

Проблема в тому, що коли стаєш дорослим, хочеться, щоб щастя тобі дарували інші речі: стосунки, гарна робота, гроші, підкорені вершини. Але це не щастя – це успішність. В гонитві за нею так просто підмінити поняття, і шукати щастя не там.

Саме тому ми так любимо подорожі – це можливість перестати гнатися за успішністю і зупинитись в теперішньому моменті. Помітити нарешті те, що дійсно зробить тебе щасливою: як у дитинстві, коли сонячний промінь пройшов крізь нерівне скло і утворив райдугу на стіні.