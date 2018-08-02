Міла Романюк: "Щастя не може бути довготривалим, і в тому його цінність"

"Справжнє щастя – це миті, що позбавлені ілюзій; позбавлені минулого та майбутнього. Це буття у конкретному моменті, людині, ідеї, відчутті, стані", – каже Міла Романюк – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Насолоджуюсь життям, надихаюсь коштовними моментами щастя, мрію

Я пишу: поезію, прозу (новели та романи), англомовні академічні проекти, статті для блогів та контент для соцмереж. Також веду книжковий блог LitLabel ув Instagram та літературно-філософські дискусії, що є на межі літератури, психології, філософії та сучасних реалій буття. Пишу, читаю та веду блог трьома мовами. Насолоджуюсь життям, надихаюсь коштовними моментами щастя, мрію.

Трішки фактажу. Наразі живу у Хмельницькому, щиро закохана у Львів, мрію про dolce vita Італії. Твори виходили у 3/2018 та 9/2017 номерах часопису «Дзвін», а також ув інших альманахах та добірках. Окрім того, цього літа стала координатором міжнародного літературного проекту NaNoWriMo.

Мої солодкі залежності: кава, творчий процес, книги, взуття на підборах, їзда за кермом, подорожі, спілкування.

Якщо кава, то альтернативна або сирний лате без цукру. Якщо чай, то матча. Якщо книги, то від класики до сучукрліту: усе залежить від якості та доречності окремої книги.

Що таке щастя?

Щастя для мене – це завжди про моменти. Про присмаки та відтінки. Про емоції. Щастя не може бути довготривалим, і в тому його цінність. А ще справжнє щастя – це миті, що позбавлені ілюзій; позбавлені минулого та майбутнього. Це буття у конкретному моменті, людині, ідеї, відчутті, стані.

Дуже важливо зрозуміти, що за наше щастя не мають бути відповідальними інші. Щастя народжується, триває, і закінчується всередині нас. Так, події впливають на наш внутрішній стан, але ж ви пам’ятаєте: щастя чи нещастя нам приносить не стільки сама подія, як наша реакція на неї. І класика: усе пізнається у порівнянні.

Все дуже просто у теорії, та досить складно на практиці? Є таке. Втім, щастя не є чимось перманентним (не варто такого прагнути, бо то – ілюзія), як і знання/розуміння таких от сентенцій не є гарантією постійно конструктивних реакцій та позитивного мислення. Тому: не зарікатись, дозволяти собі помилки, проте обов’язково виконувати роботу над помилками, не боятись мріяти, а ще – вірити, сильно і щиро. Бо віра іде попереду чуда.

Щастя приходить не у чомусь глобальному, а коли помічаєш деталі, не живеш інертно, а звертаєш увагу на дрібниці, вмієш дякувати найперше за земне, але не припиняєш вірити у високе.

А ще щастя – це про плекання своєї внутрішньої дитини. Лише діти по-справжньому щасливі. Не відпускайте безвісти своїх внутрішніх дітей – вони знають значно більше про щастя, аніж ми, дорослі та надто непевні у всьому, що неможливо довести чи перевірити. Щастя вам, натхнення і тепла.