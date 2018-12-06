Марина Єфімчук: "Вміння пробачати зробить вас найщасливішою людиною"

"Жити треба тут і зараз, не відкладайте на потім можливість бути щасливими, так як і звабливу сукню на "особливий момент", – розповідає Марина Єфімчук – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Танець як стиль життя

Мешкаю у місті Рівне від народження і до цього часу вже 28 років. До дій мене завжди спонукає музика, з якою я прокидаюся щоранку, і без якої не можу заснути. А танець - це стиль життя та щоденна праця, так як працюю артисткою балету у Рівненському драматичному театрі. Тут мій другий дім, адже часу я проводжу в ньому більше аніж вдома.

Хочеться побажати усім читачам натхнення та нагадати, що жити треба тут і зараз, не відкладайте можливість бути щасливими на потім, так як і звабливу сукню на «особливий момент»! Тут і зараз, і ніяк інакше.

Що таке щастя?

Мені здається, що вміння пробачати - найбільш приємне і водночас надто складне, але його володаря воно зробить найщасливішою людиною. Бо так іноді складно навчитися приймати з вдячністю все те, що несе нам сьогоднішній і наступний день. Навчитися дійсно цінувати дрібниці, які насправді такі важливі для кожного з нас. Вранішній промінчик у сонне обличчя, гучний дзвінок будильника, чиста вода з крану, сніданок на столі та ще й у компанії рідних і дорогих серцю людей. Здоров'я нас та нашої родини, живих батьків, обійми бабусі, чисте повітря, іноді відсутність інтернету та душевне задоволення від того, що ти комусь потрібен, - насправді безцінне. Навчіться Любити своє оточення, зрозуміти себе, прийняти господні поради і жити в мирі та злагоді. Бо всі ми насправді знаємо, що щастя в дрібницях.