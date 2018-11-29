Мар'яна Сурмачевська: "Щастя не оціниш за десятибальною шкалою"

"Щастя – це день, щастя – це ніч, щастя – це відчуття тут і зараз", – розповідає Мар'яна Сурмачевська – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Відкритися собі, повернутися до світу з усмішкою і діяти

Мар`яна Сурмачевська, м. Івано-Франківськ. Фотохудожниця, авторка та фотограф багатьох художніх та соціальних фотопроектів, фотокурсу "Я у ФОТО", авторка віршів та оповідань, актриса, громадська активістка.

Творчістю несу в світ людяність, добро. Вважаю, що нема нічого неможливого: хочеш на термальні джерела в Ісландію – вперед, хочеш підкорити найвищу вершину світу – будь ласка, вона – твоя, хочеш стати тим, ким ти ніколи не був –дій. Ніхто тобі не заважає. Варто лиш відкритися собі, повернутися до світу з усмішкою і діяти. У такому випадку Всесвіт виявиться безсилий навіть над найнеймовірнішими бажаннями. І це – найбільше щастя – досягати те, що недавно здавалось тобі непосильним.

Що таке щастя?

Якби мене п'ятнадцятирічну запитали, що таке щастя, то я – дитина 80–х, не знала б що відповісти, адже тоді про такі речі не запитували, і це не було таким важливим. Я просто жила. А щастя тоді – це бунтарський дух, впевненість в собі і друзях, в завтрашньому дні. Яка ж я тоді була щаслива!

Якби три роки тому мене запитали, що таке щастя, я б відповіла: кохана людина поруч, великий дім, спокій у ньому... Щастя – це щось таке невидиме та невловиме, його не заховаєш в сумку і не оціниш за десятибальною шкалою. Щастя – бачити сонце за вікном та усмішки незнайомців, що проходять повз. Щастя – це люди. Усмішки – щастя.

Якби два роки тому мене запитали, що таке щастя, я б відповіла: це – бачити нові землі, досліджувати їх, ділитися враженнями. Щастя – це відкривати нові горизонти, запам'ятовувати їх, залишати в серці назавжди. А також – вибратися на вершину гори і на повні груди крикнути: "Я живий!"

Якби рік тому мене запитали, що таке щастя, я б відповіла: це – улюблена справа; це – діти і батьки; це – день і ніч; це – затишок в оселі; це – мир у світі, за вікном.

Якби місяць тому мене запитали, що таке щастя, я б відповіла: це – улюблена пора: золото в деревах, павутина у повітрі, тихе сонце, улюблена пора року – щастя. Щастя – спостерігати заклопотаних перехохожих, які у постійному пошуку щастя не розуміють, які ж вони щасливі, бо живуть. Щастя – це рух, щастя – це діти, щастя – це сім'я, щастя – це країна, щастя – це ми.

Якби вчора мене запитали, що таке щастя, я б відповіла: це – усміх малої дитини, це – сльози радості і каяття, це – хліб на столі, тепла рука, яка тримає.

От сьогодні ви мене запитуєте: "То що таке щастя?", – а я впевнено кажу: «Щастя – це день, щастя – це ніч, щастя – це відчуття тут і зараз, це – сніг за вікном, дитина, яка прихворіла й спить у своїй кімнаті, це – кава, яка своїм запахом бадьорить, це – тепла ковдра, з–під якої не хочеться вставати». Я нікуди не йтиму за щастям, не шукатиму його, воно – довкола мене, воно – в мені.

Дякую тобі, Боже, за відчуття цього! Це – життя. Життя – це щастя.

Якщо мене завтра спитають, що таке щастя, я відповім: щастя – це молитва на ніч, це – спокій на душі, це – Бог у серці.