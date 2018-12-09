Мар'яна Салашник: "Бути вдячною за все, що було і мріяти про те, що буде"

"Щастя – це душевний спокій і гармонія в собі, це коли ти хочеш зустріти завтрашній ранок і маєш плани на вечір", – розповідає Мар'яна Салашник – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Мар'яна Салашник, м. Новояворівськ Львівської області. Викладачка англійської мови, поетеса.

Гармонія між світом і власним світоглядом

Мені майже 37, і я щаслива. Маю чарівних трьох синів, чоловіка, який мене любить, роботу, яка приносить задоволення, і улюблену справу, яка страшенно багато забирає енергії, але дарує гармонію між світом і власним світоглядом.

Я пишу вірші. Очолюю спілку учасників АТО. Люблю життя, бо бачила смерть. Працюю з дітками, викладаю їм англійську мову і прищеплюю любов до рідного краю. Я передбачлива, але водночас передбачити мене неможливо. Відкрита до усього нового.

Що таке щастя?

Я щаслива, бо я є мама! Я щаслива, бо я волонтерка!

Я щаслива, бо я можу бачити, чути, ходити, слухати і кохати!

Я щаслива, напевно щаслива, бо говорю про це і пишу.

Щастя – це душевний спокій і гармонія в собі, це коли ти хочеш зустріти завтрашній ранок і маєш плани на вечір.

Щастя – це бути вдячним за все, що було у твоєму житті і по-дитячому вміти мріяти про те, що буде.