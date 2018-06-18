Мар’яна Атаманчук: "Мрія – це вже щастя!"

"Щасливим потрібно вміти бути сьогодні. Мати змогу бачити світ – щастя, вдихати запах квітів – щастя!" – каже Мар’яна Атаманчук – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Займаюся багато чим одночасно

Ми повинні дозволити життю розкривати усі грані себе!

Родом я із прикарпатського чарівного й до щему рідного міста Калуша. Здається, що саме з мого міста виходять у світ талановиті політики, міністри, архітектори, поети, художники і артисти! Адже й сама неодноразово хотіла спробувати себе у всіх амплуа! Оскільки переконана, що все, за що я беруся, повинно вінчатися успіхом, то досягла за невеликий відрізок часу я чимало!

За фахом – філолог, а за станом душі – творча особистість. Дуже довго шукала для себе улюблене заняття, а так, як і досі не знайшла, то займаюся багато чим одночасно!

Три роки досвіду роботи в рідному навчальному закладі, який і сама закінчувала, дали мені розуміння того, що діти – джерело позитиву й невичерпної енергії. Творити для них – найбільше щастя! Дивувати їх – отримувати безліч задоволення! Вчитися у них – найкращий досвід!

Інша діяльність, яка є стилем життя, – журналістика! Радіо, телебачення, журнал, газети, сайти – усе стало об’єктом мого зацікавлення! Останнім часом зупинилася на телебаченні – найцікавіше й найкреативніше, з чим могла зустрітися колись у житті! «Готова? Пишемо!», – каже операторка Руслана і ми починаємо подавати цікаві новини нашим глядачам! А потім… а потім передачі, сюжети, фільми… нашим ідеям немає кінця! І в цьому щастя! Бо ти бачиш, що тебе люблять глядачі, тебе читають і чекають твого наступного продукту!

Що таке щастя?

Щастя і душевність – то невід’ємні поняття. Спокій знаходжу у рідному соборі, де можу не тільки помолитися, але й почути себе. Де розкрила ще одне хобі – флористику. Одна квітка – це краса. Букет вдало підібраних квітів за кольором і стилем – то шедевр! Люблю все прекрасне й неймовірне!

Щастя – мої рідні, які здорові і завжди готові мене підтримати. Щастя – моє улюблене заняття, яке приречене на успіх! Щастя – кохана людина поруч, без «люблю» якого я не можу заснути. Щастя – подорожі, які відкривають щоразу для тебе нові сторінки світу. Щастя – вміти почути себе, коли поруч лунає гучно музика! Щастя – віднайти у найпохмурішому дні промінчик сонця! Щастя – коли повз тебе проходить дитина і дарує тобі усмішку! Щастя – це кожен день, який ти проживаєш і стаєш на 24 години досвідченішим.

Кожен день стане завтрашнім, його не проживеш знову. Щасливим потрібно вміти бути сьогодні. Мрія – це вже щастя! Мати змогу бачити світ – щастя, вдихати запах квітів – щастя! Ми часто бачимо негатив, обурюємося на невдачі і занурюємося у свої проблеми так, наче маємо 9 життів! А повз нас тим часом проходить одне єдине, неймовірне і неповторне – мить, час, мрія, молодість…

Люди, будьмо щасливими!