Марія Панило-Войтко: "Мрії мої скромні, і коли вони збуваються, я щаслива"

Спасінням були книги, казки, пригодницькі романи, я жила в них

Я щаслива, бо все ще жива! Вже стемніло, швидка поїхала, мама і сестра пішли відпочивати, переконавшись, що все страшне позаду, і я вже спокійно дихаю, а руки і шкіра набрали нормального вигляду. Ще б пару хвилин, не приїхала б швидка і все... Мене не стало б. Я перестала б існувати. Не бачила б сонця і всього того прекрасного, такого дрібного для оточуючих, і такого дорогого і бажаного для мене. А що було б без мене, невже я не побачу, що далі? Не відчую тих дрібних радощів і втіх на цій планеті.

Лікарні стали другою домівкою. А ще лікарі визначили другу ступінь ожиріння, і це ще одна трагедія для мене. Спасінням були книги, казки, пригодницькі романи, я жила в них. І з ними я так полюбила життя, і з ними я навчилась боротись.

А проте, в чотирнадцять років у селі в бабусі у мене з‘явився чудовий друг, мій охоронець – Міша. У вісімнадцять я вийшла заміж за нього, в дев‘ятнадцять народила сина Михайлика, в двадцять – донечку Тетяну. Зараз я щаслива бабуся двох трирічних онучок.

Мені 45. Весь цей час я продовжую боротьбу з собою за своє щастя, адже наслідки хвороби нікуди не поділись, бронхіт лишився, схильність до ожиріння теж лишилась. Зараз мене не мучать нічні кошмари. Всі мої мрії здійснились. Я не боюсь смерті. Я просто живу і насолоджуюсь кожним днем. Маю знову море часу для читання, ну і для роздумів.

Мрійте, боріться і будьте щасливі.

Що таке щастя?

Щастя – це слово. А от стан, відчуття важко описати. Задоволення, екстаз, радість. Для кожної людини це особливі відчуття, і від різних речей людина отримує задоволення. Хтось щасливий і від того, що подругу хлопець кинув заради неї.

Що для мене щастя? Коли я побачила своїх онучок уперше: сльози на очах, серце калатало, і радості не було меж. І коли я досягаю поставленої мети, я щаслива, я дуже рада, тішусь за себе.

Я не ставлю надто великі завдання і не мрію про недосяжні речі. Мрії мої скромні, тому коли вони збуваються, то і я часто щаслива, я весела, позитивна, чуйна, роблю багато добра і маю багато друзів. Думаю, що саме правильний стан душі - це і є успіх на шляху до щастя. Якщо хочеш почуватись щасливою, будь нею. Хоча, якщо чесно, це важко словами описати. Та я вважаю себе щасливою. Моє життя вдалось.