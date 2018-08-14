Маргарита Проніна: "Щастя – це жага бажань, що можуть здійснитися"

"Те, чим ти маєш ощасливити себе і світ – вже існує, ти тільки випусти це із себе, дозволь цьому статися", – розповідає Маргарита Проніна – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Творити варто, мріяти просто

Маргарита Проніна, м. Київ, 30 років. Живу, працюю, пишу

Народилася у місті Шостка Сумської області, але з 17-ти років переїхала до Києва. Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури у 2010 році за напрямком «екологія у будівництві».

Все свідоме життя опікуюся літературою, пишу прозові твори, публікуюся у періодиці. У 2015 році побачив світ роман «Звичайна». Люблю цей світ своїм письменництвом, як Айвазовський любив нас морем. Заснувала з 2016-го writing community school I.PUBLISH для авторів, де вчимося писати і ділимося написаним. Всіх цікавих чекаю в інстаграмі @pro.margo

Публікації:

- Роман «ЗВИЧАЙНА», 2015 р., Видавець Стасюк Л.М., м. Хмельницький.

- Друкувалася у журналі «Дніпро», газетах «Життя», «Гарний настрій», альманасі «Серце Європи», 2017р., постійно публікуюся на інтернет-порталах ПробаПера, ГАК.

- Наразі працюю над другим романом «Закони дива», який чекає свого видавця.

Життя триває, творити варто, мріяти просто!

Що таке щастя?

Мабуть усі роздуми мого життя пов’язані з визначенням цього поняття – щастя. І кожен рік приносить нову його інтерпретацію, щось додаючи, а щось відіймаючи назавжди. Певно, ніхто отак не видасть точну його дефініцію чи рецепт, а чи більше – карту, де воно зарите. Я не виняток. Я лише одна з археологів, хто все ще риє пусту породу з надією. Але що вже точно знаю: нема того дня, нема того місця, де тобі врешті дадуть винагороду чи однозначну копалину, руду, матерію, яку ти зможеш засвідчити собі й людям. І дуже нещаслива та людина, яка жде ревно такий момент, не вміючи посміхатися тому, що супроводжує її сьогодні. І хороше, і погане, і радощі, і біль – все є засобом і метою водночассі.

Ти щасливий вже з того, що живеш і, дай Бог, продовжуєш шлях, не зупиняєш свій рух. Тим паче не зупиняєш його самовільно. Просто дозволь собі відбутися, а своїм проявам статися правдою, реальністю. Те, чим ти маєш ощасливити себе і світ – вже існує, ти тільки випусти це із себе, дозволь цьому статися. Ти ніби провідник, крізь який втілюється Божий задум, найлегший спосіб стати щасливим – відчути цей коннект, дати йому вихід тут, на Землі. Дозволь.

Я щаслива кожен день з того, що мене оточують чудові люди. І воно направду так і є: світ прийде до тебе і готовий дати тобі свою руку допомоги вчасно, якщо ти сам собі не суперечиш і можеш сформувати свої бажання чітко. Я щаслива з того, що дозволила статися усім своїм історіям кохання, що вчасно робила висновки і занотовувала враження від життя у численні щоденники, які пізніше стали книгою – роман «Звичайна». Я щаслива, що народила Людину, втілила свою мрію про родину, таким чином позначившись на карті людських доль та історій. Я щаслива, що можу зустрітися зі своїми батьками і сестрою, і не відчуваючи віку, сміятись над спільними спогадами. Я щаслива, що пишу надалі, завершуючи другий роман під назвою «Закони дива», поєдную мікс «родина-робота-творчість-хобі-дозвілля». Я щаслива ділитися щодня думками та емоціями зі своїми прекрасними підписниками у facebook та в інстаграм, багато хто з яких стали моїми друзями у цьому житті. Я щаслива відчувати бажання, прагнення змін, творчості, росту, нетворкінгу, власних проектів з creative writing, які комусь допомагатимуть відкривати себе, як творця. Бути потрібним собі і людям – це справжнє щастя на десяточку з десяти. Щастя – це жага бажань, що можуть здійснитися.