Любов Дяченко-Лисенко: "Є щастя, і було, і, сподіваюся, - буде!"

"Щастя формується з різних складових і, безперечно, зазнає суттєвих змін протягом усього свідомого і навіть підсвідомого життя", – розповідає Любов Дяченко-Лисенко – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Любов Дяченко-Лисенко, м. Сміла Черкаської області. Кандидатка філологічних наук, член Національних спілок журналістів і краєзнавців України, есеїстка

Що таке щастя?

Як на мене, у метушні буття не завжди є час, а можливо, не завжди є бажання розмірковувати над глобальними категоріями, до яких, безперечно, належить поняття "щастя". Завдяки рубриці "щастя" немов на якусь мить зупинився плинний час. Перша моя реакція – відмовитися від участі, і майже фатальна думка: "а чи щаслива я?", - а далі - цілий калейдоскоп: "а наскільки я щаслива..." і так до безкінечності. Механізм повернення до різних приватних ситуацій нагадував: "є щастя, і було, і, сподіваюся, дуже хочу в це вірити, - буде!"

Щастя формується з різних складових і, безперечно, зазнає суттєвих змін протягом усього свідомого і навіть підсвідомого життя. Зовсім не випадково в соціумі є відповідні градації такого поняття, як-от: "людське щастя", "чоловіче щастя", "жіноче щастя", "щастя дитини", "щастя літньої людини" та інше. Розмежовують ще категорії "щастя пересічної людини" та "щастя непересічної людини". На мою думку, це дещо неправильно, а може, зовсім далеко від істини. Переконана абсолютно, що кожна людина - особистість, яка змогла або не змогла реалізувати свої здібності.

Щастя для мене в дитинстві - це обійми та поцілунки мами й тата.

Щастя для мене дорослої - живі батьки... і для мене це тепер великий сум, бо це щастя втрачене назавжди, хоча й є відома сентенція: "ніколи не кажи ніколи".

Щастя для мене, яке не зазнало вікових змін, - це майже здійснена моя велика мрія: бути українським науковцем з відомим ім'ям, особливою харизмою. Можливо, ще не настільки відомим, як я цього прагну. Гадаю, багато є вже зараз і багато буде в майбутньому.

…і знову біль... Втрата коханої людини не через банальну зраду, не через так званий "трикутник", а через те, що людина дуже молодою пішла із життя.

Час - явище плинне, чи на жаль, чи на щастя. Ставитися, певно, до нього потрібно філософськи, спираючись не лише на власний здоровий глузд, а й на багатий життєвий досвід, насамперед, рідних, друзів, колег і, безперечно, видатних українців і українок. Акцентую тут увагу на гендерному аспекті, адже є відомими класичні стереотипи щодо, наприклад, жіночого щастя та його аспектів, а саме: кохання, родина, статки.

Найболючіше, з чим повинні змиритися в житті і в щасті, на мою думку, - це прийняття зміни в поглядах на щастя. Бути щасливим в інших ситуаціях, коли, як це не боляче, уже немає близьких, рідних людей... і це теж промінчики щастя...

Господь завжди поруч зі мною, пам'ятаю цю важливу сентенцію: "Бог дає хрест, але Бог дає і сили його нести".

Мрію про потужну Україну

Здається, що багато чого встигла в цьому часовому вимірі. Ось невеличкий перелік: доцент Університету сучасних знань (м. Київ), кандидат філологічних наук, здобувач ступеня доктора філології, член Національних спілок журналістів і краєзнавців України, Смілянської спілки ветеранів війни в Афганістані, заступник голови Смілянського осередку Партії ветеранів Афганістану, есеїст, літературний критик, письменниця-фантаст... І це лише частина різних аспектів мого життя...

Мрію про потужну Україну, про її конкурентоздатність у глобальних вимірах. У такому контексті мрію також про успішність саме гуманітарних галузей. Особливо важливою для мене є лінгвістика. Мрію про масовий "ПРОРИВ" українських мовознавців, і їх абсолютне визнання у світі...

І це також неймовірно великі промені щастя...

Сьогодення... а плинний час розставить все так, як воно має бути, а не так, як нам, інколи - терміново, хочеться...