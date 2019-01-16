Леся Гук: "А любить щастя тишину…"

"Щастя можна тільки відчувати, усвідомлювати, що воно вже у тебе є: велике, чи маленьке, усміхнене, лагідне, чисте, світле, привітне", – розповідає Леся Гук – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Леся Гук – поетеса, педагог, «старший учитель», громадська активістка. Лауреатка всеукраїнського літературного конкурсу ім. В. Дроцика (2018), всеукраїнського фестивалю слова і пісні «Відлуння душі» (2016). Авторка п’яти власних збірок поезій. Учасниця численних літературно-мистецьких альманахів. Авторка текстів пісень. Член трьох літературних об’єднань.

Приємно познайомитись. Про себе ще додам: перебуваю у віці, коли зрілість поєдналася з мудрістю, є життєвий досвід, професійний ріст, запас енергії і бажання ще багато чого зробити.

Що таке щастя?

Діти вже дорослі, підростають внуки – найбільше моє щастя. У чому воно ще?

Як пояснити поняття «щастя»? З чим асоціювати? Це як спалах зірки, як вогонь, чи лід, як пісня, що постійно дзвенить у душі. Мабуть найкраще його пояснення у моїх віршах:

Всі щастя чекають…

А хто його знає? Яке воно є?

Де? І як виглядає?

Для когось воно – у коханій людині,

Для іншого – в першому слові дитини.

Ще комусь – здоровим прокинутись зранку,

Можливо – це кава удвох до сніданку.

А хтось бачить щастя в сім’ї, у родині,

У друзях, в роботі, або у везінні,

Що скрізь у житті і у всьому щастить…

А може, робити як совість велить? –

Для іншого щастя… Добро дарувати

Із світом в гармонії перебувати,

Образ не тримати в душі ні на кого,

Молитви подяки приносити Богу.

У кожного щастя своє, особисте…

Велике, усміхнене, радісне, чисте…

Таке, яке всім подароване з неба.

А Доля вирішує що кому треба.

Мабуть, вже при моєму народженні хтось звище «розпорядився» моєю долею. Життя випробовувало мене не один раз, як, мабуть, і кожну іншу людину. Але головне в таких випадках – не зламатися. Я щаслива, бо кожного разу поряд були мої рідні, друзі, ті, хто підтримував, не давав впасти духом. Все можна заробити, купити, побудувати, а от здоров’я – ні. Я щаслива, коли мої рідні, діти здорові, коли я чую сміх моїх внуків, голос найближчих мені людей.

Щастя довкола кожного з нас

Щастя… Для мене це багатогранне поняття. Воно не лише у сім’ї. Щастя – бути в гармонії зі світом. Щастя – насолоджуватися пташиним співом, щастя – бачити красиве довкола себе у природі, в людях, в стосунках між людьми. Щастя у спілкуванні з тими, кого ти любиш, поважаєш.

Я твердо знаю і переконую в цьому інших: якщо ти прокинешся зранку, у тебе є з ким випити каву, чи приготувати комусь сніданок-обід, тебе завжди хтось чекає, у тебе є про кого постійно думати, навіть якщо людина і не поряд з тобою, чи ти можеш просто так зателефонувати комусь із друзів, знаючи, що тебе не назвуть «нав’язливою» – ти вже щаслива людина. Щастя довкола кожного з нас у простих речах, на які ми часто не звертаємо уваги і розуміємо тільки тоді, коли втрачаємо. Щастя – у надії, у вірі, у любові.

Всього лиш крок, лиш руку простягнуть,

І вже злітать не треба до зірок.

А щастя можна й на землі зустріть.

Назустріч крок.

Один лиш тільки крок.

Воно – в тобі, воно – всього за крок.

Як світ велике і лише твоє.

Воно із почуттів твоїх, думок,

З коханих, рідних, із усіх, що є

З тобою поряд.

Із уміння жить,

Радіти дню новому, співчувати…

Воно – за крок! Зумій лише зловить

Усе, що можеш ЩАСТЯМ ти назвати!

Щастя в усвідомленні величі професії вчителя

Я – вчитель початкових класів. Батьки мені довіряють найдорожче – своїх дітей. Моє завдання – не тільки навчити читати, писати, рахувати, а й ще багато чого іншого. А це не просто, бо діти зараз такі вразливі, гіперактивні, так тонко відчувають твій настрій. Я бачу, як вони ростуть, день за днем поступово змінюються у мене на очах. І це також щастя. Воно в усвідомленні величі професії вчителя. Щастя – розуміти, що у твоїх руках майбутнє країни, адже її будуватимуть мої випускники. Якими людьми вони стануть у великій мірі залежить і від мене.

А ще для мене щастя – знати чого саме ти прагнеш у цьому житті, мати мету і впевнено іти до неї. А вона, як і щастя, буває різною:

Щастя у кожного різне буває

Кожен важливе собі вибирає:

Гроші, посада, алмази, чи злото

Черствість душі та життя без турботи.

Щастя в добрі, чи в міцному здоров’ї,

В рідній людині, у теплому слові

В радості в серці, щастя – в коханні,

Іншому – спів солов’я на світанні.

Щастя рецепту не можна дістати,

Часом буває, що й довго чекати.

Кожному щастя життя посилає,

Саме тому воно різним буває.

Кожен має право бути щасливим

Бог дарував мені талант передавати свої думки у віршах. Я щаслива ще й тоді, коли мої вірші приносять задоволення, насолоду читачам, часом підказку чи розраду. Намагаюся дарувати іншим добро, любов – і це ще є однією із складових мого поняття щастя. Адже кожному з нас хочеться любити і щоб його також любили. Кожен має право бути щасливим. А от буде щастя короткоплинне, чи тривале – залежить від самої людини, від її розуміння цього поняття.

Рецепту щастя немає. Як бути щасливим? Цього також не можна нікому пояснити, ані змусити людину бути щасливою. Щастя можна тільки відчувати, усвідомлювати, що воно вже у тебе є: велике, чи маленьке, усміхнене, лагідне, чисте, світле, привітне – твоє ЩАСТЯ. Бажаю кожному знайти своє щастя!

…А любить щастя тишину.

І кольори його – яскраві.