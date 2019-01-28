Катрунка Байраченко: "Щастя – це зв’язок любові з вдячністю"

"У щасті немає нічого надприродного. Це найбільш приземлене і банальне поняття з усіх існуючих", – розповідає Катрунка Байраченко – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Катрунка Байраченко – поетка та акторка. За освітою режисерка театралізовано-масових заходів. Грала в театрі, вела дитячу театральну студію, працювала в кіно

Медитація, лікування, очищення, насолода



У житті вдячна за людей і мистецтво. Люди – моє пальне, яке допомагає рухатися вперед. Вони мотивують і надихають. Їхні очі, історії, підшкірні рани, приводи для радості та печалі дозволяють краще пізнавати світ і себе в ньому.

Моменти творчості – найпотужніший досвід, який хочеться переживати знову й знову. Бо коли пишеш або стоїш на сцені, вигрібаєш із себе емоції, про існування яких не здогадувалася раніше. Це так інтимно та хвилююче показувати людям, якими формами, знаками, словами та глибинами вимірюєш життя. Це медитація, лікування, очищення, насолода і справжнє щастя.

Що таке щастя?

Щастя не роздають мішками, пачками або літрами. Його неможливо виплакати, виблагати чи взяти силою. У ньому немає нічого надприродного. Це найбільш приземлене і банальне поняття з усіх існуючих. Це зв’язок любові з вдячністю.

Є люди, з якими хочеться бути поряд. Зберігати спільні моменти, дивитися на текучість води або місяць уповні. Разом готувати і дивитися фільми. Гуляти по місту. Ділитися думками, бажаннями і страхами.

Є місця, з яких не хочеться втікати. Їхні стіни, запахи і атмосфера здаються такими рідними, що по тілу розливається блаженне тепло. Ти перестаєш поспішати і видиратися назовні. Тобі затишно.

Є справи, які виконуєш з особливим умиротворенням. Кожен рух і дія насичують сенсом усе тіло і розум. Ти знаєш, що не хочеш нічого змінювати. Тільки вдосконалювати.

Знайти своє і своїх. Бути в мирі з собою та навколишнім світом. Святкувати союз любові з вдячністю за все, що маємо.