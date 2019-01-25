Юлія Короцінська: "Щастя наближає нас до самих себе"

"Як намистинки на ниточку, потрібно нанизувати свої щасливі моменти, смакувати, згадувати, розповідати, щоб ще раз почути про них від самого себе", – розповідає Юлія Короцінська – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Юлія Короцінська, 30 років, м. Вінниця. Дитячий та сімейний психолог

Що таке щастя?

Працюючи психологом, завжди дивувалася, який різний зміст кожен з нас вкладає у слово «щастя». І ніби для всіх нас більшість умов збігаються: бути прийнятим і визнаним (рідними, друзями, колегами, суспільством), володіти певними матеріальними цінностями, мати певні особисті досягнення.

Але як же багато додаткових параметрів нам потрібно врахувати: кількість певних відчуттів, емоцій, станів, їх частота, відтінок. Одним потрібні люди для щастя, іншим – предмети, для декого щастя у постійному русі, а для інших – у спокої.

Я гадаю, що щастя в балансі. Коли твої емоції в балансі. Твоє життя. І для кожного цей баланс – свій! Хтось обожнює балансувати між мільйоном справ, знайомств, подій. А хтось ледве утримує баланс, маючи дві ключових теми у своєму житті.

4-річна дитина мріє про чергову іграшку або щоб тато з нею частіше грався.

20-ти річна дівчина мріє про кохання або успішну кар’єру.

30-ти річний чоловік про власне житло.

45-ти річна жінка – повернути молодість, красу і повторити частину свого життя заново.

70-ти річний дідусь – просто прокинутись і аби нічого не боліло.

Проходячи певні стадії у своєму житті, ми змінюємо фокус уваги. Ті самі люди в різні періоди життя мріють і бажають зовсім різного.

Щастю потрібно вчитися

Щастю потрібно вчитися! Так, не дивуйтеся – саме вчитися. Мільйони українців не вміють бути щасливими, вдячними, задоволеними собою і своїм життям. А тому нещасливі. Як намистинки на ниточку, потрібно нанизувати свої щасливі моменти, смакувати, згадувати, розповідати, щоб ще раз почути про них від самого себе…

Щастя зіткане з любові до себе, вміння цінувати, бути в даному моменті, а не десь в минулому чи майбутньому.

Мій найщасливіший день іще попереду

У 28 років я зрозуміла, яких людей насправді хочу бачити навколо себе, і поряд з ким хочу розвиватися – і кардинально змінила своє коло спілкування.

У 29 років почала мандрувати, відвідала декілька нових для себе країн. І в цей момент відчула свободу і можливості, які є у світі. У цьому ж віці почала писати картини олією. І від цього стала яскравіше сприймати світ.

А у 30 років зробила один дуже важливий крок до свого професійного зростання.

У мене ще безліч планів та мрій і кожна з них зробить мене щасливішою, бо щастя наближає нас до самих себе.

Щастя – це не сама дія, досягнення чи бажана людина поряд. Це стан, коли ти вдячний долі за те, що маєш. Коли ти не жалкуєш за усі ті труднощі, що довелося пройти, аби опинитися у даній точці. Коли ти чітко бачиш свій шлях попереду (або, принаймні, напрямок).

Гадаю, що мій найщасливіший день іще попереду. І коли він настане, то буде інший – ще щасливіший. Адже щастя мінливе. Власне, як і ми.