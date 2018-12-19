Юлія Дорошенко: "Щастя – жити в мирі з собою і зі світом"

"Щастя – любити нашу державу і вболівати за наші перемоги", – переконана Юлія Дорошенко – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Я вірю, що мрії – це крила

Мені 24 роки, і цього року я одружилася з коханим чоловіком. Працюю вчителем англійської мови у маленькому селі на Житомирщині. Моя робота приносить мені величезне задоволення, а ще, і це найголовніше, щоразу кидає виклики, які я із задоволенням приймаю. В дітях я, перш за все, бачу маленьких людей, яких потрібно слухати, чути і розуміти! Діти – це щастя, бо вони не дають нам забути, звідки ми родом.

У мене є одне, але дуже захоплююче хобі, я обожнюю читати. Поринати у книжкові світи – це щоразу дізнаватися щось нове не лише про героїв, а й про себе. Кожна книжка володіє магічною силою змінювати читача, дарувати йому впевненість і сили для зміни, адже хороша книжка завжди штовхає тебе до дії.

І якщо вже говорити про мрії, а про них хочеться не замовкати напередодні новорічних свят, то моя мрія № 1 – подорожувати. Хочеться побачити античну Грецію і романтичну Італію, побувати у тихому французькому Провансі, видертися на вершину будь-якої гори у Альпах, і помочити ноги у норвезьких фіордах. Я вірю, що мрії – це крила, які міцнішають лише тоді, коли збуваються.

Що таке щастя?

Вірю, що задавати собі питання про те, що таке щастя – це критично важливо. Цьому варто вчитися ще з дитинства, адже тоді закладається і зводиться фундамент для щасливої й успішної особистості.

Сьогодні моя відповідь на питання така:

Щастя – мати можливість бачити цей прекрасний світ на власні очі.

Щастя – дарувати любов і приймати любов від маленьких сердечок.

Щастя – по-справжньому любити те, чим займаєшся.

Щастя – теплого літнього вечора споглядати мальовничі заходи сонця.

Щастя – комфортно почувати себе в абсолютній тиші (це така супер можливість в «епоху галасу»).

Щастя – жити в мирі з собою і зі світом.

Щастя – втілювати мрії у життя.

Щастя – любити нашу державу і вболівати за наші перемоги.

Вміти помічати щастя зовсім не складно, варто лиш інколи ставити собі просте питання: друже, що таке щастя?