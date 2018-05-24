Ярослава Дегтяренко: "Щастя – це гармонія душі"

"Щастя мені дарує моя творчість. Вона може захопити мене так, що я поринаю у світ минулого, живу життям своїх героїв. Навіть можу забути поїсти!" – розповідає Ярослава Дегтяренко – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Ярослава Дегтяренко, 33 роки, м. Запоріжжя

Два імені, два джерела енергії

Мій псевдонім - Ярослава. Справжнє ім'я я неввічливо залишу в таємниці. Це зручно - мати два імені. Адже кожне ім'я несе своєму власнику певну енергію. Тож я маю два таких джерела.

Творчість знайшла мене сама

Я - авторка історичних романів. Взагалі мені ніколи й на думку не спадало, що колись я стану автором. Планувала зробити кар'єру в іншій професії, занадто банальній та нецікавій. Творчість знайшла мене сама - моя подруга вмовила мене написати маленьке оповідання та викласти його в Інтернеті. Так народився мій перший роман.

Історія - це до божевілля цікаво

Чому я обрала історичну тематику? Тому, що історія - це до божевілля цікаво. Вона складається не з сухих фактів, а з реальних людей, які колись жили на цій землі, чогось прагнули, про щось мріяли, скоювали помилки, мали ті самі радощі та прикрощі, що й ми, сучасні. Ми як нащадки маємо унікальну можливість проаналізувати прорахунки наших предків і уникнути їх у своєму житті. Тож історія - наука про життя, безкінечний зв'язок поколінь минулого і майбутнього. Ця наука вимагає точності навіть більше, ніж математика. І вона зовсім не нудна. Просто треба вміти цікаво її розповісти.

Що таке щастя?

Що я вважаю щастям? Це питання не має однозначної відповіді.

Щастя як такого не існує. Його неможливо здобути, заслужити. Щастя - це гармонія душі. І кожна людина має свій особливий шлях до цієї гармонії. Тільки іноді лінується його пройти.

Що для мене є щастя? Особисто мені дарує гармонію, себто щастя, моя родина. Я маю чудових батьків, чоловіка та доньку і дуже вдячна за них Богові.

Щастя мені дарує моя творчість. Вона може захопити мене так, що я поринаю у світ минулого, живу життям своїх героїв. Навіть можу забути поїсти!

І чим старшою я стаю, тим більше розумію, що успіхи та добробут інших людей теж роблять мене щасливою. Приємно усвідомлювати, що в інших людей усе гаразд, вони здорові, про щось мріють, займаються чимось корисним і цікавим. Так, я навчилася радіти за інших!