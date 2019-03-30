Іванна Голуб: "Щастя – творити і бачити, що твоя творчість дарує людям радість"

«Щастя – це коли тобі завжди є кому написати, зателефонувати, поділитися думками, ідеями й міркуваннями», – розповідає Наталія Довгопол – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Я народилася і проживаю у Рівненській області. Юрист, психолог, поетеса, письменниця, громадська активістка і… мама п’яти чудових діток. Люблю свій край, свою велику родину, близьких людей, друзів, роботу, навчати і навчатися. Люблю дітей. Найціннішим ресурсом вважаю час, а найбільшою цінністю для мене є людське життя. Багато часу та уваги приділяю громадській роботі та благодійним проектам. 2018 року побачили світ три мої книги – збірка поезій “Я вишиваю власними сльозами”, а також казки для дітей “П’ять сонячних казок” та віршики для наймолодших “Матусині віршики”. У 2018 році я стала лауреатом літературної премії імені Михайла Дубова за книгу поезій “Я вишиваю власними сльозами”. Хочу представити вірш із моєї дебютної збірки:

ЛИСТ

І знову я пишу тобі листа,

Забувши, хто я, і живу навіщо.

Надія – лист – і знову самота...

Поєднані з тобою ми навічно.

Гарячий попіл... Тліє серця жар,

Душа палає в вогнищі кохання,

А вітер гасить. Скільки ще бажань,

І слів, неначе сказаних востаннє!

Мій любий ти... Зникаєш, наче тінь,

З’являєшся, немов у літніх мріях...

А я шепочу тихо в неба синь:

Моє ти щастя, горе і надіє!..

Що таке щастя?

Про щастя можна говорити так багато… Для мене особисто щастя – це кожен прожитий день. Щастя скрізь – у барвах світанку, в сяйві зими та золоті осені, у літніх забавах, у неспішній прогулянці ввечері та весняному яскравому сонячному дні. Ми часто не помічаємо і не цінуємо щастя, яке маємо щодня. Щастя – це і ароматна ранкова кава, можливість зупинитися та неспішно поспостерігати за ритмом життя міста, аби потім поринути з головою у справи. Щастя – це насолоджуватися кожною миттю свого життя! Щастя – це спогади про мрії дитинства, про перше шкільне кохання та про чарівність юності. Щастя – це вперше взяти на руки немовля, перша усмішка та перші рухи дитини, перше вимовлене малям слово, перший вивчений віршик чи перші прочитані букви. Щастя – це перші кроки дитини, перший виступ у дитячому садочку, перший танець та перша роль на дитячому святі. Щастя – це живі і здорові рідні та друзі. Щастя – це посидіти з рідними у мами на кухні, пити чай і мовчки слухати неквапливу розмову, милуючись ними, уже посивілими, але такими, як у дитинстві – красивими, заклопотаними і рідними! Щастя – це власне міцне здоров’я та здоров’я близьких. Щастя – щиро, як діти радіти приємним сюрпризам життя. Щастя всюди – важливо лише побачити його…

Щастя – це внутрішня гармонія. Це любов до життя, любов до такого різного світу і щире прийняття світу таким, який він є. Щастя – ще мати і чітко бачити свій шлях у житті, мати свої прагнення та ідеї, досягати поставлених цілей та втілювати свої мрії в життя.

Щастя – це улюблена робота. Щастя – творити і бачити, що твоя творчість дарує людям радість, відкликається, близька і така потрібна... Щастя – це коло однодумців, підтримка колег, спільне бажання змінювати світ на краще. Щастя – допомагати людям. Щастя – це коли через кілька років тобі дякують за надану колись таку вчасну професійну допомогу…

Щастя – це рідні люди і вірні друзі. Щастя – це коли тобі завжди є кому написати, зателефонувати, поділитися думками, ідеями і міркуваннями. Щастя – це коли близькі люди поряд, коли вони підтримують і розуміють тебе, навіть знаходячись на іншому континенті. Щастя – це вірити, надіятися і любити. Вірити навіть тоді, коли, здається, сил не залишилося. Надіятися навіть тоді, коли, за логікою, надії немає. І любити!

Щастя – це кохання. Кохання, від якого хочеться літати, і від якого хочеться плакати… Щастя – це любов. Любов до рідної України, до рідного краю, до людей і до всього безмежного світу. Любов до всього живого. Щастя – це дитяче відчуття дива… Адже життя – це і є диво!

І, зрештою, щастя – це просто усмішка, подарована перехожим…