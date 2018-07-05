Щастя це

Щастя - це ділитися світлом, любити. Поділіться зі світом своїм ЩАСТЯМ. Ставайте нашими героями і партнерами.

 

Зробіть світ щасливішим! Поділіться своїм щастям!

﻿
05 Лип 2018

Ірина Зеленчук: "Я щаслива завжди. Моє щастя складається з великих-маленьких дрібниць"

Автор 
Читайте більше в рубриці Щастя: люди
 
Ірина Зеленчук: "Я щаслива завжди. Моє щастя складається з великих-маленьких дрібниць"

"Раджу всім частіше ось так зупинятися та усвідомлювати, що щастя є досить реальним, і воно зовсім поруч, в очах вашої коханої людини, у ваших успіхах і досягненнях або в багатьох інших речах", – розповідає Ірина Зеленчук – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Хочу розповідати про книги, які прочитала

В моєму житті фігурують три місця, які в той чи інший період ставали моїм домом. Перший мій дім, в якому я прожила більшу частину свого життя, знаходиться на Закарпатті – це село Бедевля, там я народилася і провела неймовірне дитинство, насичене різноманітними забавками, свіжим повітрям і чудовими людьми.

Коли після закінчення школи прийшов час обирати, ким я хочу стати, то я обрала інженерну спеціальність, а точніше інженер-геодезист. Навчалася я в Києві, тому столиця нашої країни на цілих п’ять років стала моїм домом. Ну а зараз я живу у Львові – місті кави, неймовірно гарної архітектури та великої кількості книг.

25498493 381676905609134 1845491913610435179 n

Трішки більше ніж півтора роки тому я вирішила, що хочу розповідати про книги, які прочитала, і саме тоді я відкрила для себе YouTube не як глядач, а як той, хто створює відео. Зараз на моєму каналі систематично виходять огляди на книги, а також навколокнижкові теми. Тому якщо ви шукаєте, яку б вам почитати книгу, то ласкаво прошу на канал.

Що таке щастя?

Зупинись, мить, ти прекрасна!

«Фауст» Ґете 

Визначення щастя – це неймовірно суб’єктивна справа, адже в кожної людини воно своє і складається з різних частинок. Моє щастя складається з великих-маленьких дрібниць. Як на мене, я щаслива завжди, адже у мене чудовий чоловік, хороші й чуйні рідні, а також я займаюся справою, яка мені дуже подобається. І це є моїм головним фоном (великою частинкою) щастя, а все інше – це дрібнички, які часом з'являються або зникають.

36599919 471697533273737 2202174657740668928 n

Але колись моє усвідомлення щастя було зовсім розмитим і невідомим, адже через постійні справи та переживання я не могла зупинитися й усвідомити, що зараз в цю саму хвилину, я відчуваю щастя. Тому раджу всім частіше ось так зупинятися та усвідомлювати, що щастя є досить реальним і воно зовсім поруч, в очах вашої коханої людини, у ваших успіхах і досягненнях або в багатьох інших речах.

Ще щасливою мене роблять книги, які стали невід’ємною складовою мого життя.

Поділіться з друзями:
 
Більше на цю тему
Ольга Мацо

За теорією ймовірності - я неймовірна ©

Ольга Мацо
Останнє Автора
Схожі матеріали
Більше в рубриці Щастя: люди:
Христина Погоржельська: "Щастя тісно пов’язане із почуттям вдячності"
вгору