Ірина Зеленчук: "Я щаслива завжди. Моє щастя складається з великих-маленьких дрібниць"

"Раджу всім частіше ось так зупинятися та усвідомлювати, що щастя є досить реальним, і воно зовсім поруч, в очах вашої коханої людини, у ваших успіхах і досягненнях або в багатьох інших речах", – розповідає Ірина Зеленчук – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Хочу розповідати про книги, які прочитала

В моєму житті фігурують три місця, які в той чи інший період ставали моїм домом. Перший мій дім, в якому я прожила більшу частину свого життя, знаходиться на Закарпатті – це село Бедевля, там я народилася і провела неймовірне дитинство, насичене різноманітними забавками, свіжим повітрям і чудовими людьми.

Коли після закінчення школи прийшов час обирати, ким я хочу стати, то я обрала інженерну спеціальність, а точніше інженер-геодезист. Навчалася я в Києві, тому столиця нашої країни на цілих п’ять років стала моїм домом. Ну а зараз я живу у Львові – місті кави, неймовірно гарної архітектури та великої кількості книг.

Трішки більше ніж півтора роки тому я вирішила, що хочу розповідати про книги, які прочитала, і саме тоді я відкрила для себе YouTube не як глядач, а як той, хто створює відео. Зараз на моєму каналі систематично виходять огляди на книги, а також навколокнижкові теми. Тому якщо ви шукаєте, яку б вам почитати книгу, то ласкаво прошу на канал .

Що таке щастя?

Зупинись, мить, ти прекрасна!

«Фауст» Ґете

Визначення щастя – це неймовірно суб’єктивна справа, адже в кожної людини воно своє і складається з різних частинок. Моє щастя складається з великих-маленьких дрібниць. Як на мене, я щаслива завжди, адже у мене чудовий чоловік, хороші й чуйні рідні, а також я займаюся справою, яка мені дуже подобається. І це є моїм головним фоном (великою частинкою) щастя, а все інше – це дрібнички, які часом з'являються або зникають.

Але колись моє усвідомлення щастя було зовсім розмитим і невідомим, адже через постійні справи та переживання я не могла зупинитися й усвідомити, що зараз в цю саму хвилину, я відчуваю щастя. Тому раджу всім частіше ось так зупинятися та усвідомлювати, що щастя є досить реальним і воно зовсім поруч, в очах вашої коханої людини, у ваших успіхах і досягненнях або в багатьох інших речах.

Ще щасливою мене роблять книги, які стали невід’ємною складовою мого життя.